ATE bonaerense junto a la CTA Autónoma fueron parte de la comitiva que se reunió con diputados y senadores de Unión por la Patria, integrantes de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de Privatizaciones, luego de las explicaciones que Diego Chaher -encargado del área por parte del gobierno- expusiera en el Congreso. Entre los representantes se contó con la recepción de Ana María Ianni, diputada por la provincia de Santa Cruz.

Estuvieron presentes Claudio Arévalo, secretario general de los estatales bonaerenses; Oscar de Isasi, secretario general de CTA Autónoma Bs. As.; Dabel Roblin, director del sector Nacionales y secretario general de ATE Punta Indio; David Salto, secretario general de ATE Río Tercero; Ernesto Simionato, delegado en la Junta Interna de ATE ATUCHA I y II y miembro en la Seccional Zárate; y Cesar Baliña, miembro del Consejo Directivo Nacional de ATE. La delegación estuvo integrada por compañeros de Zárate y Córdoba, trabajadores de ATUCHA, de NASA, de Emalse Río Tercero, de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, de Minería Río Turbio y BAPI, que expusieron la difícil situación que atraviesan.

Claudio Arévalo aseguró que la reunión “sirvió para seguir trabajando en forma conjunta contra la privatización y extranjerización de las áreas estratégicas y empresas del Estado”.

Ratificando la decisión de ATE de “seguir discutiendo en todos los ámbitos, para que no nos roben las riquezas naturales ni la capacidad de producción energética y civil de las fuerzas armadas, que son patrimonio de todos los argentinos”.

“Defender estos sectores estratégicos del Estado es defender nuestra soberanía”, definió el secretario general, considerando “clave la unidad entre las organizaciones, el pueblo y los representantes para frenar el saqueo planificado por el gobierno de Milei”.

“Frente a la profundización de las políticas de sumisión y entrega del patrimonio argentino, por parte del proyecto libertario, tenemos que plantarnos todos”, dijo.

El dirigente ratificó luego que este sector va “hacia el Paro Nacional Comunitario y Marcha Federal en UNIDAD, contra las políticas del gobierno de Milei”.