Lanús Gobierno entregó un subsidio extraordinario a las bibliotecas populares de la ciudad en un acto que se desarrolló en la Biblioteca Social y Popular Libertador San Martín, ubicada en la intersección de la avenida Eva Perón y Gral. Deheza, en el barrio Villa Obrera de Lanús Este, con la finalidad de que puedan realizar mejoras en sus establecimientos, como así también contribuir a potenciar las actividades que llevan adelante en beneficio de los ciudadanos y de las ciudadanas.

Las entidades que fueron alcanzadas son: Biblioteca Social y Popular Libertador San Martín, Biblioteca Popular 1° de Mayo, Biblioteca Popular Florentino Ameghino, Biblioteca Popular Alberdi, Biblioteca Popular Monte Chingolo, Biblioteca Popular Olga Cossettini, Biblioteca Popular Sarmiento, Biblioteca Popular Juan B. Justo, Biblioteca Popular Mariano Moreno, Biblioteca Popular “Dr. Eusebio Ángel Barriocanal”, Biblioteca Popular Sociedad Bombero Voluntarios de Lanús - José Manuel Estrada y Biblioteca Popular Villa Mauricio.

Durante el encuentro, que se hizo en el marco del Día de las Bibliotecas Populares, también se entregó a cada uno una colección de libros donados por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, editados por el Fondo de Cultura Económica, de diferentes géneros, narrativa, poesía y ensayo y de autores latinoamericanos.

También participaron de la actividad: la directora provincial de Promoción de la Lectura, Claudia Villamayor; la jefa de Gabinete local, Nadia Burgos; la secretaria de Educación, Cultura y Deportes, Natalia Gradaschi; el subsecretario de Cultura, Matías Murabito y el director general de Cultura, Daniel Riera.