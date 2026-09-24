Todo listo para dar inicio de la Cátedra Libre Papa Francisco, iniciativa conjunta entre la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) y el Obispado de Quilmes, espacio de reflexión y formación, orientado al análisis del pensamiento social, político y filosófico del 266º pontífice.

El acto de inicio será el miércoles 14 de octubre, a las 17, y estará a cargo del Rector de la UNAJ, Arnaldo Medina, y del Obispo de la Diócesis, Monseñor Carlos José Tissera.

Durante el encuentro, el docente universitario Juan Pastor González presentará los avances del relevamiento de precios en comedores sociales, un proyecto coordinado entre ambas instituciones.

Asimismo, el Arzobispo de La Plata, Monseñor Gustavo Carrara, disertará sobre el tema “Fraternidad y justicia social como alternativa a la cultura del descarte”.

La jornada se llevará a cabo en el Auditorio de la UNAJ, ubicado en el primer piso del Edificio Papa Francisco (Av. Calchaquí 6200, Florencio Varela).