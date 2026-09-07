La Municipalidad de Berazategui invita a los vecinos y vecinas del barrio Kennedy a participar de una reunión informativa sobre la futura obra del Parque Público Kennedy Norte, impulsada por el intendente Carlos Balor. Se realizará el viernes 11 de septiembre, a las 17.00, en el SUM de la Comunidad "Primero los Niños" (calle 125 y 49). Durante el encuentro se brindarán detalles sobre el proyecto, los trabajos previstos y los posibles plazos para el inicio de la obra, que se desarrollará en el espacio donde anteriormente se encontraban las viviendas de las familias que fueron relocalizadas en el Complejo Habitacional.

“Queremos invitar a todos los vecinos y vecinas del barrio Kennedy a esta reunión, porque vamos a contarles todos los detalles sobre la construcción del Parque Público Kennedy Norte. La idea es que puedan conocer el proyecto, saber qué va a tener este nuevo espacio y cuáles son las posibles fechas de comienzo de la obra. Los esperamos para que sean parte de esta nueva iniciativa y de este crecimiento de Berazategui”, expresó la secretaria de Tierras y Hábitat municipal, Cecilia Roldán.

Asimismo, la funcionaria destacó: “Este proyecto no solamente permitirá recuperar visualmente el lugar, sino que también tendrá un importante impacto ambiental porque se recuperará este sector y parte del Arroyo Las Conchitas. Además, se conservarán las especies de árboles y plantas existentes; y se incorporarán nuevas, junto con juegos y aparatos para hacer ejercicio. El objetivo es que vecinos y vecinas de todas las edades puedan disfrutarlo en familia”.

El nuevo Parque Público se construirá en el predio liberado luego de la relocalización de 110 familias que vivían en condiciones habitacionales precarias, a la vera del Arroyo Las Conchitas, y que accedieron a nuevas viviendas en el Complejo Habitacional Kennedy Norte. Este proyecto será llevado adelante por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, con el acompañamiento de la Municipalidad de Berazategui y el financiamiento del Banco Mundial, en el marco de sus políticas de recuperación y saneamiento de los espacios públicos.