La diputada provincial, Mayra Mendoza; la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, y la presidenta de la Fundación Banco Provincia, Micaela Ferraro, hicieron entrega este lunes de 200 protectores auditivos, en el Centro de Producción Audiovisual (CPA) Leonardo Favio, ubicado en Chacabuco al 600, en Bernal, que fueron donados por la Fundación Banco Provincia al Municipio de Quilmes, en articulación con Familias TEA. Los dispositivos fueron destinados a escuelas primarias y de Educación Especial e instituciones municipales. Durante la actividad se realizó también un intercambio sobre su utilización y una exposición a cargo de una terapista profesional del área.

“Esto surgió de escuchar lo que necesitaba una mamá, lo que nos planteaba una docente, y de articular y generar un nuevo programa o una política pública que debe ser tenida en cuenta desde la Secretaría de Salud, desde los Ministerios de Salud, para poder seguir integrando a la población. De eso se trata y eso es lo que nosotras hacemos todos los días, poner el oído y el corazón en lo que se necesita y que está planteado a partir de la responsabilidad que ustedes han tomado como docentes y nosotros, asumiendo nuestro compromiso para poder dar estas herramientas de inclusión”, sostuvo Mayra.

Por su parte, Mieri, acompañada por las secretarias de Salud, Natalia Nápoli, de Hacienda, Flavia D'Angelo, y de Niñez y Desarrollo Social, Florencia Di Tullio, señaló: “Espacios como estos que terminan siendo una forma de encontrarnos, de aprovechar esta instancia de formación, de encuentro, de poder entrelazarnos, conocernos y poder seguir brindando herramientas para poder llevar adelante, como nosotras creemos, una ciudad más inclusiva, más empática y más solidaria”.

En tanto, Micaela Ferraro, indicó: "Estar acá, en una entrega de protectores auditivos, es un ejemplo más del fortalecimiento de redes que hacemos desde la Fundación. Y esto es posible porque hay un Municipio que está atento a las necesidades, a sus vecinos y vecinas. Fortalecer a escuelas y a distintos centros, es estar con quienes necesitan y quienes ponen el cuerpo día a día para, desde su lugar, hacer del mundo un lugar más inclusivo, más feliz. Y ese es nuestro camino".

El 7 de septiembre es el Día Provincial del Autismo, instituido por la Ley Nº 13.522 con el objetivo de promover el análisis, el estudio y el seguimiento de las políticas destinadas a esta población. En este marco, se realizó esta entrega para favorecer la inclusión educativa y social de personas con TEA y otras neurodivergencias que presenten hiperacusia y requieran esta herramienta.

Los protectores fueron destinados a escuelas primarias de gestión estatal, escuelas de educación especial de gestión pública y privada, al Centro de Rehabilitación Infantil Municipal y al Centro Educativo Terapéutico “Néstor Vive”. Los mismos permiten disminuir la intensidad de los estímulos auditivos en situaciones de sobrecarga sensorial y favorecen que niños y niñas puedan permanecer, regularse, participar y aprender. No son de uso permanente ni exclusivos de un diagnóstico, sino una herramienta que debe utilizarse de acuerdo con las necesidades de cada persona y cada contexto. Sobre la entrega, la secretaria de la EP Nº 36, Carolina Cómolo, comentó que “a nosotros nos sirve porque tenemos muchos chicos con autismo, está bueno porque pasa en muchas escuelas y es un aporte que es necesario para que los chicos puedan seguir aprendiendo”.

La jornada contó además con un espacio de concientización y orientación sobre el uso adecuado de los protectores auditivos en los distintos ámbitos. La iniciativa fue impulsada por Hablemos de Autismo en Quilmes y financiada por la Fundación Banco Provincia.

Asimismo, participó la Feria La Azulada, un espacio de comercialización y encuentro comunitario integrado por familiares y personas que tienen a su cargo tareas de cuidado de personas con TEA. A través de distintos emprendimientos, la feria promueve oportunidades de autonomía económica y contribuye a visibilizar el trabajo de cuidados, fortalecer las redes de acompañamiento y generar conciencia sobre el autismo.

Participaron también de la actividad la subsecretaria de Educación, Florencia Sierra, y su par de Desarrollo Económico, Federico D’Angelo; la directora general de Discapacidad, Romina Olmos, y su par de Educación, Leonardo Casazza; la inspectora distrital, Florencia Elvino; la gerenta de la Fundación Banco Provincia, Victoria Lomi; la licenciada en terapia ocupacional del Hospital Oller, Pamela Mateos, y la referente de la Asociación Civil Hablemos de Autismo en Quilmes, Karina Castagnola, entre otras autoridades.