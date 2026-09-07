AGENDA SEMANAL DEL TEATRO ROMA

Jueves 10/9 - 20 hs

PRIMERO FUE EL CANTO - Orquesta Sinfónica Municipal

🎟️ Entrada general: $10.000

Concierto dirigido por el Mtro. Ezequiel Fautario que reúne la Sinfonía de la ópera Nabucco, de Giuseppe Verdi; el Concierto para contrabajo y orquesta, de Serge Koussevitzky, con Hugo Mazzeo como solista; y la Sinfonía n.º 5 “La Reforma”, de Felix Mendelssohn.

Viernes 11/9 - 20.30 hs

LA DIABLA O CÓMO DESTRUIR EL MUNDO

🎟️ Entrada general: $30.000

Con Monina Bonelli en escena y Gretel Cortez al piano. 🎹

Libro y dirección general: Emiliano Dionisi

Música original y dirección musical: Martín Rodríguez

Letras de canciones: Emiliano Dionisi y Martín Rodríguez

Sábado 12/9 - 21 hs

🎭 EL ESTADO DE LA UNIÓN con Eleonora Wexler y Gonzalo Heredia.

🎟️ Entrada general: $30.000

Vuelve al Teatro Roma, la comedia del reconocido escritor británico Nick Hornby, en versión de Andrea Garrote y Gonzalo Heredia, con dirección de Andrea Garrote.

VENTA GENERAL En boletería y a través de Plateanet

🕙 Boletería

Lunes a sábado: 10 a 20 hs

(Domingos y feriados cerrado)

💳 Tarjeta de crédito, débito o QR: lunes a sábado

💵 Efectivo: viernes y sábado

💥 Beneficio especial para residentes de Avellaneda con TSG al día

🎟️ 50% de descuento en el valor de la entrada

📍 Solo en boletería con DNI + última boleta de TSG y comprobante de pago.