AGENDA SEMANAL DEL TEATRO ROMA
Jueves 10/9 - 20 hs
PRIMERO FUE EL CANTO - Orquesta Sinfónica Municipal
🎟️ Entrada general: $10.000
Concierto dirigido por el Mtro. Ezequiel Fautario que reúne la Sinfonía de la ópera Nabucco, de Giuseppe Verdi; el Concierto para contrabajo y orquesta, de Serge Koussevitzky, con Hugo Mazzeo como solista; y la Sinfonía n.º 5 “La Reforma”, de Felix Mendelssohn.
Viernes 11/9 - 20.30 hs
LA DIABLA O CÓMO DESTRUIR EL MUNDO
🎟️ Entrada general: $30.000
Con Monina Bonelli en escena y Gretel Cortez al piano. 🎹
Libro y dirección general: Emiliano Dionisi
Música original y dirección musical: Martín Rodríguez
Letras de canciones: Emiliano Dionisi y Martín Rodríguez
Sábado 12/9 - 21 hs
🎭 EL ESTADO DE LA UNIÓN con Eleonora Wexler y Gonzalo Heredia.
🎟️ Entrada general: $30.000
Vuelve al Teatro Roma, la comedia del reconocido escritor británico Nick Hornby, en versión de Andrea Garrote y Gonzalo Heredia, con dirección de Andrea Garrote.
VENTA GENERAL En boletería y a través de Plateanet
🕙 Boletería
Lunes a sábado: 10 a 20 hs
(Domingos y feriados cerrado)
💳 Tarjeta de crédito, débito o QR: lunes a sábado
💵 Efectivo: viernes y sábado
💥 Beneficio especial para residentes de Avellaneda con TSG al día
🎟️ 50% de descuento en el valor de la entrada
📍 Solo en boletería con DNI + última boleta de TSG y comprobante de pago.