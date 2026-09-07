Con sede en el Centro Sagrado Corazón de Jesús, propone un modelo interdisciplinario que trasciende la consulta aislada para brindar un tratamiento personalizado, sostenible y centrado en el paciente.

El Centro Sagrado Corazón de Jesús de Quilmes, ubicado en Brandsen 434, presentó el Programa OBI - Obesidad Integral, una propuesta pionera que busca transformar el abordaje de una de las enfermedades crónicas más prevalentes y complejas de nuestro tiempo.

Lejos del modelo de medicina episódica y de la especialidad aislada, OBI plantea un ecosistema integral. El núcleo son los Ateneos Interdisciplinarios para la discusión transversal de casos complejos, con el paciente en el centro, rodeado por seis especialidades: Endocrinología, Hepatología con foco en Esteatosis, Cardiología, Nutrición y Psicología. En un breve tiempo se anexarán otras especialidades.

El modelo se sostiene en tres pilares: Integral, Personalizado y Sostenible. La infraestructura cuenta con ecografía y FibroScan in situ, balanzas calibradas de más de 150 kg, bioimpedancia clínica y sistema de emergencias médicas integrado.

El circuito terapéutico consta de 5 etapas: admisión y evaluación integral, diagnóstico, intervención con rueda de consultas interdisciplinarias, seguimiento periódico y sostenibilidad a largo plazo.

Pueden ingresar candidatos de 18 a 70 años con obesidad (IMC mayor a 30) o sobrepeso (IMC mayor a 27) con comorbilidades, con foco especial en pacientes con SAOS o Esteatosis Hepática. Se requiere cobertura de salud vigente y compromiso con el tratamiento.

La Coordinación Médica está a cargo del Dr. Daniel Giménez y la Dra. Camila Zima.

Convocatoria Abierta: Charla para profesionales

En el marco del lanzamiento, se invita a participar de la Charla para Profesionales: Epidemia de Obesidad. Desde la Enfermedad Hepática al Tratamiento Integral.

La jornada abordará la elastografía hepática como herramienta, terapias incretínicas y el valor de la interdisciplina.

La cita es el próximo 11 de septiembre a las 18:30 hs en el Centro de Gastroenterología Sagrado Corazón de Jesús, Brandsen 434, Quilmes.

La actividad es con cupo y requiere inscripción previa. No es abierta a la comunidad. Únicamente para profesionales.

Contacto: +54 9 11 2474-2653 / [email protected] - +54 11 6599-9716

Organizan: OBI - Obesidad Integral y Sagrado Corazón de Jesús.