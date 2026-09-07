Lanús Gobierno llevó a cabo un encuentro junto a presidentes, presidentas, vicepresidentes y vicepresidentas de distintas escuelas de gestión pública y privada de Lanús, en el marco del programa Construyendo Centros, con el objetivo de compartir experiencias, intercambiar ideas y fortalecer la participación estudiantil.

La actividad fue organizada en el Auditorio Hugo del Carril del Palacio Municipal y contó con la participación de la jefa de Gabinete, Nadia Burgos, quien otorgó a cada representante de las instituciones un kit con variados elementos para acompañar el período eleccionario que afrontará cada Centro durante el mes de septiembre.

Durante la jornada, las y los presentes trabajaron en comisiones sobre temáticas vinculadas a género y diversidades, la prevención y el cuidado y violencia digital, donde se entregó información, como así también se elaboraron propuestas y brindaron su opinión personal sobre cada tema.

Cabe destacar que Construyendo Centros tiene la finalidad de brindar herramientas a las y los estudiantes para conformar espacios de debate, organización y de esa manera transformar la realidad de sus escuelas. En ese marco, se incluye la realización de talleres, plenarios y creación de foros de debate en los establecimientos educativos. A ese lineamiento se agregan jornadas solidarias, talleres participativos, efemérides y el equipo municipal brinda apoyo durante el proceso electoral.

También participaron de la actividad: las secretarias de Desarrollo Social, Eugenia Meana; de Educación, Cultura y Deportes, Natalia Gradaschi; la subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Paola Rezano; y el director general de Juventudes, Franco López.