Hay trabajos que sostienen la vida y, sin embargo, la sociedad insiste en no verlos. Cocinar en un comedor comunitario, acompañar a un adulto mayor, sostener a un barrio entero cuando el Estado no llega, cuidar a los hijos de otra para que otra pueda ir a trabajar. Eso hacen todos los días miles de mujeres en la provincia de Buenos Aires.

Por eso lo que pasó este jueves en el Teatro Argentino de La Plata no fue un acto más. Fue un hecho político.

Allí se realizó el cierre institucional del Curso de Cuidados Comunitarios y Adultos Mayores, una propuesta impulsada desde nuestra organizacion el Movimiento Evita y la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), que alcanzó a más de 1.500 compañeras de toda la provincia.

No se trató de un curso de capacitación cualquiera. Se trató de ponerle nombre, teoría y certificación a un saber que las compañeras ya tenían: el saber de cuidar.

Un trabajo desvalorado, un sector que se organiza

Históricamente, el cuidado fue relegado al ámbito doméstico, feminizado, invisibilizado y no remunerado. Cuando se transformó en trabajo comunitario, siguió siendo precario: sin derechos, sin reconocimiento, sin salario digno.

El curso nació justamente para revertir eso. Para decir que cuidar no es una “ayuda”, ni una vocación natural de las mujeres, sino un trabajo que requiere formación, herramientas, y sobre todo, derechos.

Durante meses, en más de 20 distritos de la provincia, las compañeras se encontraron, estudiaron, compartieron experiencias y teorizaron sobre su propia práctica. Con el acompañamiento académico de la UNDAV, pudieron sistematizar lo que hacen todos los días en los barrios el cuidado comunitario, y a veces como trabajo el acompañamiento a adultos mayores, la organización del cuidado como tarea colectiva.

El resultado es un certificado, pero más importante aún es la tarea de estás cuidadoras que se reúnen para organizarse y constotuirse como actores activos de un proceso.

En Quilmes, 30 compañeras están finalizando el curso. El próximo 28 se realizará en el distrito el cierre y la entrega de certificados, un momento de gran valor para las trabajadoras.

Además , fue la presentación de la plataforma de cuidados cuidarnos una experiencia de organización del trabajo cooperativo. Dónde las cuidadoras pueden llegar a más público interesado en contratarlas para el cuidado de adultos mayores, además de hacerlo dentro de un marcol legal que las cuida a ellas también !

En el cierre en La Plata estuvieron presentes el Secretario General de la Provincia del Movimiento Evita el Cholo Ancona ,el Secretario General de la UTEP ALEJANDRO GRAMAJO la Secretaria de la UTEP Jhoana Duarte. El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el intendente local Julio Alak, Estela Díaz

La responsable de la cátedra Laura Vacca y Helena titular de la cooperativa CUIDARNOS.

Cuidar es sostener la vida

El acto en el Teatro Argentino no fue el final de un curso. Fue el inicio de una nueva etapa: la de las cuidadoras organizadas, formadas, certificadas y dispuestas a construir !

Porque si hay algo que quedó claro este dia en La Plata, es que cuidar también es trabajar. Y que cuando las que cuidan se organizan, todo es posible de transformar!

RAMA SOCIOCOMUNITARIA DE CUIDADOS

UTEP MOV EVITA QUILMES