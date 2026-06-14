1. *42,1%* → Por información que posee Adorni sobre irregularidades de gestión

2. *21,9%* → Por la cercanía personal y política con los hermanos Milei

3. *19,6%* → No hay motivos suficientes / Es inocente

4. *9,7%* → Ns/Nc

5. *6,8%* → Por decisión de Karina Milei

Datos por segmentos

Por género:

Mujeres: 45,5% cree que es por “información sobre irregularidades”. Es la opción que más crece vs varones 38,5%.

- *Varones*: 22,2% dice “No hay motivos suficientes/Es inocente” vs solo 17% en mujeres.

*Por edad:

- *40 años o más: 44,7% elige “información de irregularidades”

- Menores de 40: 39,1% elige esa opción. Ven más peso en “cercanía con hermanos Milei”: 23,7% vs 20,3%.

Por nivel socioeconómico:

Bastante parejo. “Información sobre irregularidades” ronda 40-43% en los 3 segmentos.

Lectura rápida

La percepción dominante es la del “poder de fuego”: 4 de cada 10 personas creen que Adorni se queda porque tiene info comprometedora de la gestión. La segunda lectura es política/familiar: 2 de cada 10 lo atribuyen a la cercanía con Karina y Javier Milei.

Solo 1 de cada 5 piensa que Adorni es inocente o que no hay razones para pedirle renuncia.