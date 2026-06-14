Encuesta Management & Fit: ¿Por qué Milei apoya a Adorni? ¿Por qué motivo principalmente consideras que Milei no le pide la renuncia a Adorni?
Resultados generales - Base Total
1. *42,1%* → Por información que posee Adorni sobre irregularidades de gestión
2. *21,9%* → Por la cercanía personal y política con los hermanos Milei
3. *19,6%* → No hay motivos suficientes / Es inocente
4. *9,7%* → Ns/Nc
5. *6,8%* → Por decisión de Karina Milei
Datos por segmentos
Por género:
Mujeres: 45,5% cree que es por “información sobre irregularidades”. Es la opción que más crece vs varones 38,5%.
- *Varones*: 22,2% dice “No hay motivos suficientes/Es inocente” vs solo 17% en mujeres.
*Por edad:
- *40 años o más: 44,7% elige “información de irregularidades”
- Menores de 40: 39,1% elige esa opción. Ven más peso en “cercanía con hermanos Milei”: 23,7% vs 20,3%.
Por nivel socioeconómico:
Bastante parejo. “Información sobre irregularidades” ronda 40-43% en los 3 segmentos.
Lectura rápida
La percepción dominante es la del “poder de fuego”: 4 de cada 10 personas creen que Adorni se queda porque tiene info comprometedora de la gestión. La segunda lectura es política/familiar: 2 de cada 10 lo atribuyen a la cercanía con Karina y Javier Milei.
Solo 1 de cada 5 piensa que Adorni es inocente o que no hay razones para pedirle renuncia.