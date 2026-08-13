La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Provincia emitió dictamen para el proyecto de “Ley Ema”, entre otros.

“Avanzamos en el camino que inició la lucha de Laura Sánchez, la mamá de Ema, por una convivencia digital segura en las aulas, y estamos incorporando la Ciudadanía Digital como derecho formativo fundamental en las escuelas de la provincia de Buenos Aires”, explicó su autora la legisladora Mayra Mendoza.

Al hablar sobre desafíos, aseguró: “Frente a los desafíos que imponen el avance de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, trabajamos para darles herramientas de formación a estudiantes y docentes para un uso ético de las redes”.

“Lamentablemente, no tuvimos respaldo de la totalidad de los bloques para avanzar en una problemática urgente para la vida de nuestros pibes y pibas, cuyo cuidado debería ser prioridad para quienes tenemos responsabilidades institucionales. Esperemos pronto tratarlo en el recinto y que SEA LEY”, finalizó.