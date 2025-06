Con la llegada del frío, crece la necesidad de calefaccionarte en casa. En este contexto, cada vez más personas recurren a soluciones eléctricas para mantener sus ambientes cálidos. Sin embargo, muchas veces surgen dudas sobre cuál es el artefacto más conveniente, cuánto consume y cómo evitar un aumento excesivo en tu factura de electricidad.

En línea con nuestro compromiso con el uso eficiente de la energía, desde Edesur te acercamos una serie de recomendaciones para ayudarte a elegir un sistema de calefacción. El objetivo: mantener el confort, pero con consumo responsable sin gastar de más.

Evaluar el consumo: una decisión que impacta

A la hora de comprar un artefacto para calefaccionarte, no solo es importante considerar el precio de adquisición, sino también el consumo energético que representa. Esto incide directamente en el valor de la factura de electricidad.

Un mismo tipo de dispositivo puede tener diferentes niveles de eficiencia. Por eso, es fundamental revisar siempre la etiqueta de eficiencia energética, visible en cada equipo.

Esta etiqueta indica cuán eficiente es el aparato, mediante una escala de letras y colores que va de la A (verde, mayor eficiencia) a la G (rojo, menor eficiencia).

Consumo según tipo de artefacto

A continuación, te presentamos un resumen del consumo aproximado de los sistemas eléctricos más utilizados para calefacción:

Caloventor: Consumo estimado: 2,0 kWh por hora. Es compacto, accesible y no requiere instalación, pero representa el mayor consumo de energía del segmento.

Panel eléctrico de bajo consumo. Consumo estimado: 0,60 kWh por hora. No necesita instalación compleja y suele ser un método para calefaccionarte más sustentable.

Radiador eléctrico estándar. Consumo estimado: 0,96 kWh por hora. Proporciona buena relación entre eficiencia y nivel de confort.

Aire acondicionado en modo calor (20 °C). Consumo estimado: 1,01 kWh por hora. Su eficiencia depende del uso racional. Por cada grado que se eleva el termostato, la demanda de energía puede aumentar entre un 7% y un 9%.

Aire acondicionado con tecnología inverter. Si bien implica una inversión inicial mayor, permite reducir hasta un 40% el consumo energético respecto a los equipos convencionales. Es ideal para quienes buscan eficiencia a largo plazo.

Estufa de cuarzo (dos velas). Consumo estimado: 1,20 kWh por hora. Aporta calor de forma rápida, pero con un consumo elevado, por lo que se recomienda para uso breve o en espacios pequeños.

Cómo ser eficiente

El rendimiento de un sistema de calefacción depende tanto del aparato como del entorno. Aislar correctamente los ambientes es clave para evitar que el calor se disipe y reducir la demanda energética.

Algunas recomendaciones útiles:

Verificar puertas y ventanas para detectar filtraciones. Usar burletes o masilla puede hacer una diferencia significativa.

En la medida de lo posible, optar por doble vidrio, que ayuda a conservar la temperatura interior.

Aprovechar la luz y el calor solar durante el día abriendo persianas y cortinas.

Cerrar cortinas y persianas por la noche para proteger del ingreso de aire frío.

Cerrar ambientes que no estén en uso para evitar pérdidas innecesarias.

Ventilar de forma controlada: con 5 a 10 minutos al día alcanza para renovar el aire sin enfriar el ambiente.

También es importante apagar los artefactos cuando no se está utilizando el ambiente. Recordá que esto incrementa el consumo en tu factura.

¡Calefaccionate de forma eficiente y ahorrá en tu factura!