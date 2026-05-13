El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak; junto a la subsecretaria de Salud Pública e Higiene municipal, Luciana Soto, visitó el Hospital Evita Pueblo de Berazategui. Allí entregó kits de herramientas, elementos de seguridad personal e indumentaria para los trabajadores del Programa bonaerense Salud a la Obra. También recorrió las instalaciones y dialogó con sus trabajadores.

Allí, Nicolás Kreplak afirmó: “El Programa de Salud a la Obra avanza con esta entrega de elementos de protección personal y herramientas para cada uno de los trabajadores. Esto se distribuye en toda la Provincia para hacer mejoras, mantenimiento, tareas de pintura, de albañilería, de plomería, de jardinería y de luminarias. Con muchísima decisión del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, los hospitales están en mejores condiciones. Hoy en Berazategui, en un momento en el cual el Estado Nacional recorta muchísimo los recursos para toda la provincia de Buenos Aires, hacemos todos los esfuerzos para mejorar las condiciones del sistema de salud. En Berazategui, históricamente, el Ministerio de Salud de la Provincia siempre trabajó muchísimo con el Dr. Juan José Mussi, un referente en materia sanitaria que había sido Ministro de Salud. Ahora continuamos trabajando de la misma manera, con el intendente Carlos Balor. Lo que importa es el derecho a la salud”.

A su turno, Luciana Soto destacó: “El Programa provincial Salud a la Obra viene a colaborar con todos los hospitales de la provincia de Buenos Aires en refacciones que son mejoras para la población de Berazategui. Acompañamos al ministro Nicolás Kreplak en esta entrega y reafirmamos una vez más el compromiso de nuestro Municipio para con los ciudadanos, así como en su momento siempre nos enseñó el Dr. Juan José Mussi y hoy lo continuamos con nuestro actual intendente, Carlos Balor: trabajar para la población, seguir fortaleciendo la salud pública”.

Finalmente, Gabriela Zeoli, directora ejecutiva del Hospital Evita Pueblo, expresó: “Hoy fue un día muy importante porque se fortalece y aporta seguridad a todos los trabajadores de la Provincia. Gracias al Programa Salud a la Obra se realizaron muchas de las reparaciones del Hospital. Hoy existe un trabajo mancomunado entre el Gobierno provincial dirigido por Axel Kicillof, el Ministerio de Salud y nuestro intendente Carlos Balor. Siempre está presente el Municipio con nosotros para ayudar al Hospital, al personal y los pacientes”. Y concluyó: “En Berazategui tenemos un Municipio que sigue los pasos de nuestro querido Dr. Juan José Mussi, ahora con Carlos Balor”.

Estuvo presente, además, el director provincial de Infraestructura, Servicios Auxiliares y Tecnología Médica, Gastón Alfonso.