El miércoles 13 de mayo a las 17.30, el Sindicato Unificado de Municipales de Avellaneda (SUMA), ubicado en Av. Belgrano 1287, presentará la programación cultural del Centro Cultural Rodolfo García, una propuesta pensada para abrir sus puertas a la comunidad a través del arte y el intercambio.

La iniciativa incluye talleres abiertos de teatro, música y artes plásticas, gimnasia y yoga, además de encuentros, charlas y espacios de debate. Un abanico de actividades que busca promover la reflexión colectiva y la construcción de vínculos en un contexto donde la hiperconectividad muchas veces no logra acercarnos.

El actor y gestor cultural Juan Palomino, de reconocida trayectoria, se suma a este proyecto con la coordinación de este espacio artístico, orientado a recuperar el valor del encuentro cara a cara, la escucha y la sensibilidad compartida.

Convocado por el secretario general de SUMA, Daniel Aversa, y con el acompañamiento de Gustavo Rollandi, de la CTA-T, Palomino se integra a un equipo que apuesta a generar experiencias culturales que combinen empatía, entretenimiento y pensamiento crítico, en tiempos marcados por la velocidad y la dispersión.

La presentación contará con la presencia de Palomino, Aversa y parte del equipo de artistas que estarán a cargo de los talleres.

Durante el evento también se anunciará el primer espectáculo teatral que SUMA ofrecerá el viernes 22 de mayo a las 20: “Menos diez, una historia de caídas”, protagonizada por Daniel Valenzuela y Chang Sung Kim. Con un tono de humor agudo, la obra narra la historia de un exfutbolista misionero olvidado y su representante, el particular “Coreano Sánchez”.

Las entradas para ‘MENOS DIEZ’ ya están disponibles en el sindicato y la capacidad será limitada.