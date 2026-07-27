En el marco del 74° aniversario del paso a la inmortalidad de Eva Duarte de Perón, el Movimiento Derecho al Futuro Mujeres y Diversidades de Quilmes realizó este domingo un acto homenaje, en el busto que se encuentra en la Plaza Soberanía Nacional en Carlos Pellegrini y Gran Canaria de Quilmes, en el que participaron funcionarios, representantes de agrupaciones políticas sociales y sindicales, docentes y militantes.

La actividad estuvo centrada en la figura y el legado de Eva Perón, reivindicada como referente de la justicia social, la defensa de los trabajadores, la ampliación de derechos para las mujeres y el compromiso permanente con los sectores más humildes.

Se destacó la vigencia de su pensamiento y la necesidad de sostener las banderas de la justicia social, la igualdad y la organización popular como ejes de la militancia peronista en la actualidad.

También se puso en valor el rol de las mujeres en la construcción política y comunitaria, resaltando la importancia de continuar el camino iniciado por Evita con compromiso, solidaridad y vocación de servicio.

El encuentro se desarrolló en un clima de profunda emoción y contó con la adhesión de más de veinte agrupaciones, que acompañaron la jornada reafirmando su compromiso con los valores históricos del peronismo y con la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.