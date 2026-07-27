“Evita presente en compañeras del pueblo como Dora”, así comienza el posteo de la diputada e intendenta en licencia de Quilmes, Mayra Mendoza, quien no dudó en reclamar la libertad de Cristina.

“Empezamos el día con Dora, una compañera de 89 años que conoció a Evita y que sigue llevando su legado en la memoria, en sus convicciones y en su forma de mirar el mundo. Escucharla es recordar que Evita no vive solo en los libros de historia, sino también en quienes hicieron propia su lucha y la transmitieron de generación en generación”, señaló.

Asimismo, aseguró que “Eso es el peronismo. El legado que Perón y Evita nos dejaron: desde la jubilación que pudo alcanzar gracias a la moratoria de Néstor y Cristina, hasta el asfalto que pensó que nunca iba a ver en su barrio y que hoy forma parte de su vida”.

“Por eso, cuando hay quienes quieren poner en duda la justicia social, más que nunca tenemos la responsabilidad de organizarnos, militar y fortalecer nuestro partido. Porque las conquistas no son para siempre si no hay un pueblo dispuesto a defenderlas”.

Al finalizar, Mayra dijo: “Si Evita vive en la memoria de nuestro pueblo, hoy también vive en cada compañero y compañera que sigue militando por una Argentina más justa. Y en esa lucha, como ella, no tenemos dudas: queremos a Cristina libre y un peronismo unido para volver a transformar la vida de nuestro pueblo”.