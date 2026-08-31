Durante su visita a la Tabacalera Sarandí, Magdalena Sierra se interiorizó sobre sus principales acciones de sustentabilidad, como el programa Tabsar Verde y el desarrollo de colillas biodegradables, una alternativa que busca reducir el impacto ambiental de los residuos del cigarrillo.También, se presentó la propuesta de capacitación mediante Realidad Virtual, que se implementará en articulación entre el Municipio, la Tabacalera Sarandí y el Grupo HR para brindar nuevas oportunidades de formación a las y los vecinos.En el frigorífico Agro Patagónico, la intendenta Sierra recorrió las instalaciones de la empresa que comenzó su actividad en la década del 60 como fábrica de hielo y, desde 1976, se dedica a la producción y almacenamiento de carne vacuna.En la actualidad, el frigorífico Agro Patagónico exporta a China, Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil, Canadá e Israel.Para potenciar el crecimiento de Avellaneda, el Municipio fomenta el trabajo articulado entre el sector público y el privado.