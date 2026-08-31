La iniciativa llevada adelante por el Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Quilmes, en el marco de un convenio de cooperación conjunta con el Municipio, de brindar capacitaciones obligatorias destinadas a la formación de los agentes municipales en la causa Malvinas, tuvo ya su segunda jornada, y comenzó a tener incidencia en distintos distritos del resto de la Argentina, que quieren replicar este proyecto liderado por los Veteranos locales.

"Cuando desde el Municipio nos dijeron de hacer una capacitación pensamos que este era el camino, con una charla en nuestro museo contándoles por qué las Malvinas son argentinas, lo que hemos sufrido los soldados y por qué estamos luchando esta segunda guerra, que es la guerra cultural, que es tan importante. Porque la causa Malvinas nos tiene que unir a todos porque estamos defendiendo nuestra soberanía”, señaló el director del Museo de Malvinas de Quilmes e integrante de la Comisión Directiva del Centro de Veteranos, Héctor Nazaralet.

En este contexto, sobre la intención de otros distritos y Centros de Veteranos del resto del país de implementar esta iniciativa, el Ex Combatiente comentó que “Hicimos foros interactivos en los que participaron 10 centros de veteranos de 8 provincias, y estamos formando un foro de educación a nivel nacional".

El objetivo de los cursos es difundir los hechos ocurridos en las Islas durante el conflicto bélico con Inglaterra, y a la vez, reafirmar los derechos y hacer hincapié en defender la soberanía nacional. Las capacitaciones están a cargo de excombatientes del Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Quilmes, quienes comparten su experiencia y promueven el conocimiento profundo de la historia desde una perspectiva de soberanía, memoria y compromiso ciudadano.

Una de las participantes del curso y trabajadora del área de Hacienda de la Comuna, Natalia Casas, expresó: “Esta convocatoria superó ampliamente mis expectativas, voy a hablar con mi familia y también con mis amigas y les voy a recomendar a todas que vengan, porque creo que es muy importante que este conocimiento que nos transmitieron los veteranos no se pierda y se siga difundiendo tanto para nuestra generación como para las venideras. Estoy realmente muy contenta con la iniciativa, que además fue muy llevadera”.

En esta segunda jornada, trabajadores de diferentes áreas municipales participaron del encuentro, en el que se profundizó en la formación y reflexión sobre la causa Malvinas, y que continuará realizándose regularmente hasta completar el total del personal.

El taller pone el foco en los derechos soberanos de la Argentina sobre las Islas Malvinas y la Antártida Argentina. El Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Quilmes honra la memoria de sus caídos en combate librando su segunda gran batalla: la batalla cultural, convencidos de que la educación es el camino para mantener viva la memoria y fortalecer nuestra identidad nacional.