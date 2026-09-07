El jueves la Orquesta de Tango Municipal presentó Clavel Rojo, un homenaje a Osvaldo Pugliese, una de las figuras esenciales de la historia del tango argentino.

Bajo la dirección del Maestro Diego Lerendegui, la orquesta volvió sobre el repertorio de Pugliese con un espectáculo que tuvo además canto, actuación y danza. Walter “Chino” Laborde y Lautaro Mazza aportaron dos voces con identidad propia al repertorio de Pugliese. Claudio Depirro y Carlos Vignola sumaron desde la actuación una presencia que amplió el relato de Pugliese y las coreografías de Eliana Llamedo y Ariel Rodríguez, quienes además estuvieron a cargo de la danza, construyeron un lenguaje propio dentro del espectáculo.