A sala llena y con inmejorables propuestas, el teatro municipal de Avellaneda ofreció tres noches de alta calidad artística.
El jueves la Orquesta de Tango Municipal presentó Clavel Rojo, un homenaje a Osvaldo Pugliese, una de las figuras esenciales de la historia del tango argentino.
Bajo la dirección del Maestro Diego Lerendegui, la orquesta volvió sobre el repertorio de Pugliese con un espectáculo que tuvo además canto, actuación y danza. Walter “Chino” Laborde y Lautaro Mazza aportaron dos voces con identidad propia al repertorio de Pugliese. Claudio Depirro y Carlos Vignola sumaron desde la actuación una presencia que amplió el relato de Pugliese y las coreografías de Eliana Llamedo y Ariel Rodríguez, quienes además estuvieron a cargo de la danza, construyeron un lenguaje propio dentro del espectáculo.
La noche siguiente Habitación Macbeth volvió al Teatro Roma y Pompeyo Audivert dio una verdadera clase magistral de actuación. Demostró que un solo cuerpo puede contener personajes, voces, fuerzas y presencias distintas, con una precisión que convierte la transformación en el lenguaje mismo del teatro. Una presentación impecable y un auditorio que aplaudió de pie al protagonista.
Y finalmente el sábado, De Batallas y de Amores encontró en el Teatro Roma una manera íntima de hablar de la patria. No desde los discursos ni desde las épicas militares, sino desde aquello que nos vincula: una canción que reconocemos, una palabra que permanece, una historia que vuelve a nosotros y la posibilidad de compartirla con otros.
Luisa Kuliok, Facundo Ramírez y Hernán Lucero pusieron el cuerpo, la voz y la sensibilidad a un espectáculo construido desde una profunda idea de identidad.