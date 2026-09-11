La intendenta Magdalena Sierra realizó importantes anuncios para toda la comunidad educativa.

En el marco del día de los y las Maestras y las y los auxiliares, la intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra, encabezó un acto en el Microestadio Gatica de Villa Domínico.

“En Avellaneda siempre peleamos para poner la educación en un lugar preponderante, para nosotros es una política de Estado esencial y sin ustedes no podríamos llevarla a cabo”, expresó la intendenta Sierra.

Luego, la Jefa comunal hizo el primer anuncio: una bonificación por única vez de $100.000 a maestras, directoras y auxiliares. “Es gratificante poder llevar a cabo la enorme tarea de dignificar a las personas y a la educación”, sostuvo la Intendenta y destacó: “Con Jorge Ferraresi siempre vamos por más derechos, inclusión e igualdad de oportunidades”.

Seguidamente, en presencia de la secretaria de Educación de Avellaneda, Claudia Colaso, Magdalena Sierra subrayó el compromiso de la gestión para que las políticas públicas sean universales y manifestó el respaldo continuo a los jardines maternales municipales. “Hasta 2016, los maternales dependían del Consejo de la Familia y de Desarrollo Social. Cuando creamos el Observatorio Social de Políticas Públicas, definimos pasarlos a Educación”, rememoró y brindó el segundo anuncio ante los presentes: “Hoy en 2026, nuestros jardines maternales han pasado a la órbita de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires (DGCyE), lo que implica que ustedes, a partir del primero de febrero, van a poder jubilarse con la ley vigente de todos los maestros y maestras”.

Más adelante, la intendenta de Avellaneda realizó el tercer anuncio: desde el próximo año, todos los jardines de infantes municipales tendrán jornada completa. Hasta ahora, solo ocho eran de doble escolaridad.

Sierra valoró que, en nuestra ciudad, las chicas y los chicos “desde que nacen tienen una vacante en nuestros maternales y una vacante de jornada completa en un jardín de infantes”.

“Esto es trabajar por las mujeres, profundizar las políticas de género”, destacó la jefa comunal y, para finalizar, sostuvo: “Hoy celebramos por ustedes, por los niños y las niñas, celebramos por las políticas de educación municipales, festejemos por Avellaneda”.

Estas acciones se enmarcan en las políticas públicas que viene implementando el Municipio de Avellaneda, invirtiendo en infraestructura escolar y promoviendo el acceso a la educación pública.

Vale destacar que nuestra ciudad cuenta además con 35 jardines provinciales; 56 escuelas primarias; 30 escuelas secundarias; 9 técnicas; 8 escuelas de adultos; 8 Escuelas Especiales; 3 Institutos de Formación Docente y la Escuela de Música Popular de Avellaneda.

De la ceremonia participaron las comunidades educativas de los 30 jardines maternales, 39 jardines de infantes y 5 Centros Educativos Municipales que funcionan en nuestra ciudad.

También estuvieron presentes las y los representantes sindicales Daniel Aversa (SUMA), Lilian Martínez (UPCN), Hernán Doval (STMA), y Celeste Britos (CTA Autónoma).