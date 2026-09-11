La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, anunció la construcción de los nuevos edificios para los Jardines de Infantes Municipales (JIM) Nº 2 y Nº 7, de San Francisco Solano, con fondos 100% comunales, en un acto que se desarrolló en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 83 (avenida 844 y 893), donde se presentaron los proyectos y sus principales características ante las comunidades educativas. Este anuncio forma parte de uno de los compromisos gestión de Mayra Mendoza de construir 10 nuevos edificios educativos.

“Así como lo soñaron ellos, va a ser realidad. Con fondos 100% municipales vamos a construir dos nuevos edificios, uno para el Jardín Nº 2 y otro para el Nº 7. Nuestros niños de San Francisco Solano se merecían tener un edificio propio, que perdure en el tiempo, que se convierta en patrimonio de los vecinos, para que un montón de generaciones puedan crecer, educarse y jugar”, sostuvo Mieri, acompañada por el jefe de Gabinete Municipal, Joaquín Desmery, y la secretaria de Educación y Culturas, Evangelina Ramírez.

Y agregó: “Queremos mencionar porque no podemos hacerlo de otra manera para que las familias lo sepan, que este es un esfuerzo muy grande que hace la gestión municipal. En momentos donde desde el Gobierno Nacional no nos manda los recursos que necesitamos, la obra pública está paralizada y hay un Presidente que pretende eliminar la educación pública, nosotras desde Quilmes profundizamos con más amor y más gestión, garantizando un derecho fundamental para nuestros hijos. Así que en ese camino nos van a seguir encontrando, trabajando y cuidando el futuro de nuestros niños y niñas”.

Por su parte, Ramírez contó: “La política en educación es central y es una de las acciones más importantes en cuanto a lo que es la agenda educativa, entendiendo que la educación es generar un proyecto de vida. Creemos en la igualdad de oportunidades”.

Los JIM Nº 2 y Nº 7 cuentan, en conjunto, con una matrícula de 273 niños y niñas. Actualmente, ambas instituciones funcionan en inmuebles alquilados que no fueron construidos para albergar establecimientos educativos y presentan limitaciones para el desarrollo de sus propuestas pedagógicas. La construcción de edificios propios permitirá mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje, acompañar la demanda de vacantes y ampliar la infraestructura educativa pública de San Francisco Solano.

Desde el inicio de la gestión, en 2019, y por decisión política de la intendenta electa y actual diputada provincial, Mayra Mendoza, la educación pública ocupa un lugar central en las políticas municipales. En este marco, se realizaron mejoras edilicias y procesos de regularización administrativa y municipalización que permitieron incorporar los JIM Nº 7, Nº 8 y Nº 9. También se crearon tres jardines maternales municipales y se duplicó la matrícula de los jardines de infantes en los últimos años.

Actualmente, Quilmes cuenta con 9 Jardines de Infantes Municipales: el Nº 1 “San Ambrosio”; el Nº 2 “El Niño de Belén”; el Nº 3 “Casa del Niño Salaberry”; el Nº 4 “La Florida”; el Nº 5 “Villa Alcira”; el Nº 6 “Miguel Ángel Pascual”; el Nº 7 “San Francisco”; el Nº 8 “Sietecolores”, y el Nº 9 “Néstor Kirchner”.

A esta red se suman los Jardines Maternales Municipales “Palacio Municipal”, “Mariela Muñoz”, de Ezpeleta, y “Ecoparque Quilmes”, que constituyen ámbitos públicos y gratuitos de educación, cuidado y encuentro para las infancias y sus familias, y permiten hacer efectivo el derecho a una educación de calidad desde los primeros años.

Cabe señalar que el proyecto del JIM Nº 2 contempla un edificio de 755m² de superficie total, de los cuales 502m² serán cubiertos, que contará con: cuatro aulas; SUM; cocina; patio vinculado con las aulas; acceso principal y salida de emergencia; sanitario accesible, y sala de máquinas. A su vez, el proyecto del JIM Nº 7, abarca 450m² cubiertos y 250m² descubiertos, e incluye: 6 aulas; SUM; biblioteca abierta vinculada con el SUM; cocina; dirección; espacios de guardado y apoyo; áreas exteriores conectadas con las aulas; sanitarios vinculados con las aulas; sanitarios para personas adultas y personas con movilidad reducida. Ambos diseños priorizan la integración de los espacios interiores y exteriores, la iluminación y ventilación naturales, la accesibilidad, la seguridad y la flexibilidad de uso.

Participaron la subsecretaria de Educación, Florencia Sierra, y su par de Participación Ciudadana, Facundo Rivero; el director general de Educación, Leonardo Casazza; la directora de Jardines Municipales, Roxana García; y las y los concejales, Florencia Hernández, Ramón Arce y Ezequiel Arauz.