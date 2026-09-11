En Octubre se lanzará la Agrupación de los Pastores Peronistas así lo anunció el reconocido pastor quilmeño, Pablo Gomelsky.

Gomelsky pertenece a la Iglesia Mensaje de Salvación y es subsecretario de Culto de la Municipalidad de Lomas de Zamora, y es quien anunció el lanzamiento de su agrupación compuesta por Pastores Peronistas.

El pastor Gomelsky señaló que cuenta con un importante grupo de referentes cristianos en los 19 municipios que componen la populosa Tercera Sección Electoral.

"Los representantes distritales de esta Agrupación política son Pastores Peronistas", explicó Gomelsky y adelantó que el armado político se llamará "Peronismo de Hechos", en alusión al libro de la Biblia "HECHOS", donde relata la venida del Espíritu Santo y El comienzo de la Iglesia cristiana).

El lanzamiento tendrá lugar en Lomas de Zamora el próximo mes de octubre.