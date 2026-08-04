El Ciclo Vacaciones en Familia, impulsado por el intendente municipal Carlos Balor, fue un verdadero éxito. Cientos de vecinos y vecinas disfrutaron de distintas actividades a lo largo del receso escolar de invierno.

Durante el último fin de semana hubo juegos, talleres y cine; Cultura Colectiva; obras teatrales y de clown; Feria Emprender y patio gastronómico Bera Food Trucks.

Además, en las dos semanas de vacaciones de invierno, los vecinos y vecinas pudieron divertirse con otras actividades abiertas y gratuitas que se realizaron en distintos barrios de la ciudad, en Complejos Deportivos, Culturales y Centros Cívicos Municipales. Algunas de ellas fueron la proyección de la película “Super Mario Galaxy”, la presentación de la obra de teatro “Los Abuelos No Mienten” y “Kermesse y Circolo”, con payasos, juegos, números musicales, animación, zancos y premios.

El Ciclo fue organizado por las Secretarías de Cultura y Educación; de Desarrollo Social, Recreación, Turismo y Deportes; y de Trabajo; además de la Subsecretaría de Juventudes de la Municipalidad de Berazategui.

Una de las vecinas que se sumó, Florencia Cardozo, vecina de Barrio Luz que asistió a “Kermesse y Circolo” junto a sus hijos, afirmó: “Me pareció buenísima esta iniciativa gratuita para que todos los niños y niñas puedan disfrutar de sus vacaciones y su niñez, sin importar lo económico. Esto es algo que caracteriza a la Municipalidad de Berazategui, así que muchas gracias por eso”.

También, Milagros Sandoval -del barrio San Juan-, destacó: “Me enteré de los espectáculos de vacaciones y traje a mi nena. Fuimos a Cultura Colectiva y vimos la obra de teatro "Rojo" en el Complejo Cultural Rigolleau. Está buenísimo que sean actividades gratuitas y divertidas. La pasamos muy bien".