El Municipio de Quilmes entregó este martes el Certificado de Habilitación a la confitería y restaurante Capernaum, ubicada en avenida San Martín 2118, en San Francisco Solano, en un encuentro del que participó la intendenta interina, Eva Mieri, quien posteriormente se trasladó al Anexo Municipal, donde 41 personas recibieron su carnet de Manipulación Segura de Alimentos.

“Hoy este comercio tiene la posibilidad de darle trabajo a solanenses y a quilmeños, y pueden sentirse más tranquilos al recibir la habilitación. Deben sentirse orgullosos y nosotros, desde del Municipio y con la impronta de Mayra, desde el primer día estamos pensando en cómo hacer el proceso de habilitación más fácil y gratuito para que los comerciantes sigan confiando en nuestra ciudad”, expresó Eva, acompañada por el secretario de la Agencia de Fiscalización y Control Comunal, Julián Bellido.

En la misma línea, Bellido afirmó: “En esta oportunidad, estamos en Capernaum para hacer entrega del certificado, que es un emprendimiento familiar que genera empleo para 15 personas. Se trata de un trámite que venía de larga data y que, tras lograr resolver las adecuaciones edilicias que necesitaba el local pudimos dar cumplimiento a las normas y culminar el proceso”.

La entrega se realizó en el marco de una charla informativa y desayuno con distintos actores del sector comercial de San Francisco Solano sobre el Programa de Habilitaciones Gratuitas, una política municipal orientada a facilitar la regularización de comercios y emprendimientos locales, reducir los costos administrativos y acompañar la generación de empleo. Esta propuesta busca simplificar los trámites mediante la digitalización del procedimiento a través del Portal Integral de Habilitaciones de Mi Quilmes Digital, permitiendo realizar parte de la gestión de manera online. De este modo, el Municipio apunta a reducir la burocracia y acompañar a emprendedores, comerciantes e industriales que deciden invertir y desarrollar su actividad económica en Quilmes.

Capernaum es un emprendimiento que comenzó en 2016 como confitería y espacio de venta de comidas al peso. Posteriormente incorporó la elaboración artesanal de productos panificados y la actividad de restaurante. Ana Pineda, titular de Capernaum, expresó: “Ahora pudimos lograr la habilitación. Para nosotros es muy importante porque es una seguridad, tanto para los clientes que vienen a comer acá como para la gente que trabaja con nosotros. Fue una sorpresa la visita de los funcionarios y es algo lindo también. Fue un privilegio recibirlos”.

Posteriormente, la comitiva se trasladó al Anexo Municipal de San Francisco Solano (calle 843 Nº 4509), donde se hizo entrega de 41 carnets de Manipulación Segura de Alimentos a vecinos y comerciantes que completaron la capacitación oficial dictada por el Municipio -inscripto como Unidad Capacitadora provincial- en articulación con la Cámara Regional de Comercio e Industria local.

Al respecto, Eva Mieri comentó: “Es un orgullo saber que hay vecinos y vecinas de Quilmes comprometidos con poder cumplir, más que con una norma, con el cuidado comunitario de quienes consumen los productos que nosotros llevamos adelante”. En tanto, Bellido sostuvo que “somos un equipo que trabaja para brindar más herramientas a nuestra comunidad. Vamos a seguir generando estas instancias para que este curso sea gratuito y accesible”.

Varios vecinos que participaron de la capacitación se mostraron conformes con la iniciativa. Omar García, uno de ellos, comentó: “Me parecía importante tener una herramienta más, yo trabajo con gastronomía y servicios de catering y eventos”. Mientras que María Gloria Peña, otra de las presentes, afirmó: “Me anoté por el tema del trabajo, yo estoy en el rubro de panadería y me piden tener el certificado. La verdad, el curso estuvo hermoso, aprendimos un montón”.

El Curso de Manipulación Segura de Alimentos brinda conocimientos y herramientas para promover la inocuidad durante las etapas de elaboración, almacenamiento, transporte y comercialización, así como prevenir enfermedades transmitidas por alimentos.

Participaron de la jornada el subsecretario de Fiscalización y Habilitaciones, Nicolás Van Oostveldt; la directora general de Fiscalización, Noelia Argüello; el presidente de la Cámara Regional de Comercio e Industria de San Francisco Solano, Néstor Abraham; el director del CGPC, José Luis Contreras; y los concejales Ramón Arce y Florencia Hernández, entre otros funcionarios y representantes de entidades.