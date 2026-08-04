Lanús Gobierno inició las tareas de erradicación de un basural crónico situado en San Lorenzo entre la avenida Raúl Alfonsín y Ayacucho, en Lanús Este, donde se harán diversas intervenciones en el marco de los trabajos de puesta en valor y recuperación del espacio público que se concretan a lo largo y ancho en el distrito.

En una primera etapa, se llevó a cabo la limpieza integral del sitio mediante el retiro de residuos y escombros, el desmalezado general y el acondicionamiento inicial para el replanteo y la nivelación del suelo.

Posteriormente, se construirán nuevas veredas peatonales, se repararán los cordones cuneta, muros y bordes perimetrales; se incorporará equipamiento urbano, iluminación y se desarrollarán trabajos de forestación y parquización. Esta iniciativa busca optimizar el tránsito peatonal, los accesos, la seguridad urbana y contribuir al ordenamiento estético y funcional de todo el lugar.

Esta acción se suma a la intervención que se realizó anteriormente en Alfonsín al N° 3200, donde se transformó un sitio que se utilizaba para el arrojo permanente de basura en un espacio con nuevas veredas, bancos, iluminación, forestación y un mural hecho por el equipo de Arte Público y Muralismo local.

Cabe destacar que esta es una de las políticas públicas que impulsa el intendente Julián Álvarez desde el inicio de su mandato, con la finalidad de lograr que los ciudadanos y las ciudadanas accedan a espacios públicos de calidad y con las mejores condiciones