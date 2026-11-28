La diputada provincial, Mayra Mendoza, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, participaron hoy junto a la diputada nacional de Francia Insumisa, Sophie Chikirou, en una charla sobre la detención y persecución judicial de Cristina Fernández de Kirchner.

La sede del encuentro fue la reconocida Maison de l'Amérique Latine, en París. Previo a la charla, Mayra Mendoza y Juan Martín Mena mantuvieron una reunión con los diputados nacionales, Sophia Chikirou y Rodrigo Arenas, pertenecientes a Francia Insumisa.

Durante la exposición, en el marco de la campaña internacional Cristina Libre, Mayra señaló que “al igual que las mujeres de la comuna de París en 1871 quienes lucharon por profundizar las ideas de la Revolución Francesa, de la misma forma, hoy es otra mujer la que llama a discutir por una "nueva estatalidad", ampliando la establecida por dicha gesta. Esa persona es Cristina Kirchner, y como sucedió en ese momento con las mujeres en Francia, está siendo perseguida por el poder y se encuentra injustamente encarcelada”.

Sobre las elecciones que se desarrollarán en ambos países el año que viene, Mayra destacó que “el aporte que haga cada uno es fundamental. Los votos se cuentan de a uno. Y cuando nosotras hablamos de transformación desde el Estado, de justicia dentro de la política, tiene que ver con construir mayorías y buscar representación. Y eso está en quienes pueden representar un proyecto, como es (Jean-Luc) Mélenchon, pero está en personas como Sophia y en todos ustedes que pueden acompañar ese proceso”.

Y agregó: “yo creo muchísimo en el pueblo organizado. Creo, tengo fe, en la militancia política, porque es lo que nos ha devuelto en la Argentina la democracia y lo que hoy nos permite también tener la esperanza de que Cristina pueda estar libre y vuelva a ser presidenta. Así que nos deseo un 2027 con una Francia Mélenchon presidente y Cristina presidenta”.

Por su parte, Sophia Chikirou destacó que avanzarán en que “organicemos una delegación de parlamentarios franceses y solicitemos la autorización necesaria para visitar a Cristina”, dando como ejemplo la visita del presidente de Brasil, Lula da Silva.

A su vez, Juan Martín Mena dijo que “en Francia se tomó con mucha seriedad y preocupación el caso. El apoyo que brindaron a CFK es esperanzador y muy importante para terminar con esta arbitrariedad y el avasallamiento ilegal de sus derechos”.

“Dirigentes en todo el mundo, con tradición e historia en la lucha por los derechos y la democracia, no pueden creer el retroceso jurídico de la Argentina, la ilegalidad de la persecución política y cómo el poder judicial protagoniza esa persecución proscribiendo y encarcelando ilegalmente a CFK”, remarcó Mena.

Por último, manifestó que “se comprometió una próxima visita de parlamentarios europeos a Buenos Aires, y el desarrollo de actividades en universidades europeas para que se conozca y estudie cómo se viene degradando la democracia en argentina fruto de la persecución contra Cristina, las ideas que representa y las políticas que llevó adelante cuando gobernó nuestro país”.