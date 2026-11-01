Allanaron la sede de UPSRA Quilmes por una causa por presunta falsificación de recetas y audiencias apócrifas. La investigación judicial apunta a la delegación ubicada en la calle Suipacha 119 de Quilmes. Hay secuestro de sellos médicos y documentación

La DDI Quilmes realizó dos allanamientos el 22 de agosto de 2025 en el marco de la IPP 13-00-17762-25 que tramita ante la UFIyJ N°3 de Quilmes. Secuestraron sellos de una médica, talonarios de la Obra Social OSPSIP y un arma de fuego. Un video que se viralizó en las últimas horas expone la denuncia.

La Delegación Quilmes de la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (USPRA) y de su Obra Social del Personal de Seguridad Privada (OSPSIP), con sede histórica en la calle Suipacha 119, es objeto de una investigación judicial por presuntas irregularidades graves.

La causa está caratulada como *ñIPP N° 13-00-17762-25/00 "Centanni y otros s/ denuncia", en trámite ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°3 del Departamento Judicial Quilmes, a cargo del Dr. Martín Conde, con intervención del Juzgado de Garantías N°3 a cargo del Dr. Marcelo Goldberg.

La denuncia

De acuerdo a la documentación a la que tuvo acceso este medio, la investigación se inició el 4 de junio de 2025 a partir de una presentación realizada por Daniel Eduardo Ciccone, quien se identificó como colaborador ad-honorem de dicha delegación.

En su escrito dirigido al Poder Judicial de Quilmes, Ciccone puso en conocimiento del Secretario General de UPSRA, Angel Alberto García (DNI 4.629.415), y de las autoridades de la OSPSIP, hechos de extrema gravedad que habrían ocurrido en la delegación de Suipacha 119.

Según la denuncia, el delegado gremial Dante Oscar Centanniny un empleado de la obra social identificado como Lucas Godoy, estarían involucrados en la confección y prescripción de recetas médicas apócrifas, haciendo uso de sellos médicos presuntamente adulterados y sin autorización profesional.

El denunciante sostiene que en la delegación no existen consultorios médicos ni atención de profesionales, y adjuntó como prueba copias de recetas a nombre de la Dra. Elisa Daniela Zolezzi, Médica Clínica (M.N. 102003 / M.P. 225410), audios y fotografías. Asegura que los hechos fueron advertidos a la conducción nacional vía correo electrónico en marzo y abril de 2025.

Los allanamientos

Con orden de allanamiento y secuestro librada por la Justicia, el 22 de agosto de 2025 a las 18:05 horas, personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes, a cargo del Comisario Cristian Simbron y secundado por el Oficial Subinspector Hugo Cano, Oficial Galean Alexis y Oficial Oriana Ávila, ejecutó dos procedimientos.

En el informe oficial elevado al Agente Fiscal, se detalla el resultado:

1) Domicilio de Suipacha N°119, Quilmes: Se procedió al secuestro de setenta y seis (76) fojas entre notas de solicitud de audiencias a distintas empresas, comprobantes de gastos, actas con número de expediente por GDEBA y un talonario en estado de desuso conteniendo cincuenta hojas que reza "OSPSIP - Obra Social del Personal de Seguridad Privada Industrial e Investigaciones Privadas".

2) Domicilio de Alfonsina Storni N°866, Quilmes:* Se secuestró un bolso blanco y celeste, una caja de cartón con la inscripción "CENTANNI", un sello de color amarillo con la inscripción "Cel 11-6290-7321" y un trozo de papel sellado con la leyenda "Elisa D. Zolezzi MEDICA CLINICA". Además, se halló un arma de fuego del tipo pistolón calibre 28, sin munición en recámara, en buen estado de conservación y apta para el disparo.

La finalidad del secuestro, según consta en el acta, es la realización de cotejos caligráficos y pericias.

Hasta el momento, no hubo un comunicado oficial por parte de la conducción nacional de UPSRA ni de la Obra Social OSPSIP.

La investigación continúa en etapa de instrucción y las conductas denunciadas, de comprobarse, podrían configurar delitos de acción pública, además de graves irregularidades administrativas.