El Defensor del Pueblo de Avellaneda Daniel García se reunió con Jorge Ferraresi en sus oficinas. Encuentro que buscan avanzar sobre las demandas vecinales, entre otras cuestiones.

“Nos reunimos con el Defensor del Pueblo de Avellaneda, Daniel García, para intercambiar miradas sobre las principales demandas de las vecinas y los vecinos. La articulación entre las instituciones es fundamental para dar respuestas concretas, defender derechos y construir soluciones”, afirmó Ferraresi en sus redes sociales.