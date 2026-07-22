Vecinos del barrio denunciaron un creciente conflicto con el High School por la colocación de conos que "acaparan" cuadras enteras para reservar estacionamiento.

La semana pasada la situación casi termina en un enfrentamiento entre una autoridad del colegio y un vecino. El vecino le pidió que exhiba el permiso para ocupar la calle, algo que nunca le pudieron mostrar.

Según explicaron vecinos, ese permiso no existe. El único caso en el que se puede reservar espacio en la vía pública es mediante una ordenanza municipal, como por ejemplo para personas con discapacidad o por una obra autorizada.

"Esto va a traer cola", adelantó un frentista. Ademàs aseguran que "el cartel de prohibido estacionar corresponde a la Casa de la Cultura y lo pusieron ahí". Cabe mencionar que ese cartel està borrado.