El intendente de Lanús, Julián Álvarez, supervisó las obras de repavimentación que se concretan en el barrio Villa Progreso de Valentín Alsina, ejecutadas con fondos 100% municipales, con el objetivo mejorar la circulación vehicular, peatonal y la calidad de vida de los vecinos de los alrededores.

“Continuamos con el avance del Plan de Pavimentación en los distintos barrios del distrito y, en ese marco, hoy visité Villa Progreso para charlar con los vecinos y las vecinas y contarles todo lo que estamos haciendo desde la gestión municipal. Gracias a cada uno y a cada una por recibirnos, por acercarnos sus inquietudes y aportes para que nuestra ciudad siga creciendo”, manifestó Álvarez.

En la intersección de Ricardo Balbín y Sayos se llevaron a cabo trabajos de repavimentación en hormigón; en Balbín entre Viamonte y Sayos se hizo bacheo producto de la Planta Asfáltica Municipal; en Rucci y D´ Elía se avanzó con las tareas de desmonte del pavimento existente para luego repavimentar el sector; y en Rucci desde D´ Elía hasta Ocampo se efectuaron trabajos de tomado de juntas.

Estas acciones forman parte del Plan de Pavimentación 2026 – 2027, que tiene proyectadas 35 intervenciones dentro del barrio y se suman a las más de 110 que ya se hicieron en la zona durante los dos primeros años de gestión.