La Junta Interna del Hospital Iriarte de ATE, representada por su Secretaria General Leticia Martínez, el Secretario Adjunto Cristian Arévalo, la Secretaria Gremial Julieta Quintana y el Secretario de Formación Darío Martínez, firmaron con la Directora Asociada Adriana De Figueredo, el acta acuerdo que equipara los derechos de los becarios de salud a los del personal de planta, y tengan acceso al mismo sistema de francos, licencias y permisos que el personal de Planta.

La Secretaria General de ATE Quilmes Clarisa Pérez, y el Secretario Gremial Sergio Florentín, participaron de esta reunión en la que además se acordaron diferentes situaciones que le fueron acercando los trabajadores y las trabajadoras del Hospital en las diferentes recorridas que la Junta Interna permanentemente hace, y que en esta Mesa de Trabajo se le dió viabilidad para una pronta respuesta.

La Junta Interna de ATE del Hospital Iriarte sigue estando al frente de cada pelea que las y los trabajadores están dando no solo en este establecimiento, si no acompañando a todas y todos en momentos en que la solidaridad y la empatía tiene que preponderar, siguiendo las políticas que la Seccional define con los diferentes sectores, y que la Pcia de Buenos Aires que conduce Claudio Arévalo viene llevando adelante.