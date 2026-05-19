El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y la jefa de Gabinete, Magdalena Sierra, recibieron al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, para encabezar la inauguración del nuevo edificio para el Jardín de Infantes provincial N° 918, ubicado en Barceló 59, en Villa Domínico.

Se trata de una sede en dos plantas con 800 m2, con cuatro aulas con sus sanitarios, un SUM, cocina, espacios administrativos y de dirección, todos ellos climatizados, y un patio de juegos.

“Al pueblo de Avellaneda debería llenarlo de orgullo lo que hizo Jorge Ferraresi con su sistema educativo”, sostuvo el gobernador Kicillof. “Lo de Avellaneda es algo que Jorge Ferraresi, queriendo o no, lo exportó a toda la Provincia de Buenos Aires”, siguió, al tiempo que advirtió que “el Gobierno Nacional no se hace cargo de nada”.

En ese sentido dijo: “Les agradezco a los que, a pesar de la estafa de Milei, defienden y cuidan la educación universal pública y gratuita”. “Sin igualdad de oportunidades la libertad es un verso”, cerró el mandatario.

Por su parte, el intendente de Avellaneda subrayó que “a pesar de Milei, con Axel Kicillof dijimos que la educación no se ajusta”.

Asimismo, detalló que “este jardín funcionaba en la escuela primaria 16 y fuimos mejorando las instalaciones hasta poder independizarlos”. “Tenemos 35 jardines de infantes provinciales y 39 municipales, todos con esta infraestructura de calidad”, destacó. Por otro lado, llamó a “comprometerse por un país mejor. Esa esperanza es Axel”.

La directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi consideró que “este acto es parte de un proceso histórico de ampliación de derechos educativos”. Y destacó: “La ampliación en infraestructura que se dio en el nivel inicial”.

De la actividad participaron la secretaria de Educación local, Claudia Colaso; el presidente del Consejo Escolar, Pablo Espósito; la diputada provincial, Romina Barreiro; la directora del establecimiento, Natalia Duimovich; entre otros.