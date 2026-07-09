Un procedimiento de alta complejidad que posiciona a la institución entre los centros capaces de ofrecer una de las terapias cardiovasculares más avanzadas del país.

La Clínica Privada Espora, de Adrogué, concretó un nuevo hito en la medicina cardiovascular al realizar exitosamente su primer Implante Valvular Aórtico Transcatéter (TAVI), una intervención mínimamente invasiva destinada al tratamiento de pacientes con estenosis aórtica severa, una de las enfermedades valvulares más frecuentes y potencialmente graves en adultos mayores.

El procedimiento fue llevado adelante por el doctor Carlos Mauvecin, junto a un equipo multidisciplinario conformado por especialistas en cardiología intervencionista, cirugía cardiovascular, anestesiología, diagnóstico por imágenes, hemodinamia, enfermería y técnicos especializados, quienes trabajaron de manera coordinada durante todas las etapas de la intervención.

El paciente evolucionó favorablemente tras el procedimiento, reflejando el alto nivel de preparación del equipo médico y la planificación realizada para una intervención de estas características.

La técnica TAVI constituye uno de los avances más importantes de la cardiología moderna. A diferencia de la cirugía convencional a corazón abierto, permite reemplazar la válvula aórtica enferma mediante un catéter introducido, generalmente, a través de la arteria femoral. Esta modalidad reduce el trauma quirúrgico, disminuye el riesgo de complicaciones y favorece una recuperación más rápida, permitiendo que muchos pacientes retomen sus actividades habituales en menos tiempo.

La realización de este primer procedimiento representa un paso trascendental para la institución y es el resultado de años de trabajo, capacitación e incorporación de tecnología destinada a brindar tratamientos de máxima complejidad sin que los pacientes deban trasladarse a otros centros.

"Cada procedimiento de este nivel es el resultado del esfuerzo conjunto de un equipo altamente capacitado. Nuestro principal objetivo es ofrecer a los pacientes terapias de excelencia, con estándares de calidad y seguridad comparables a los de los principales centros cardiovasculares del país", se expresó desde la dirección de Clinifam, empresa a la que pertenece la clínica privada Espora.

La incorporación de la técnica TAVI representa una ampliación significativa de la cartera de prestaciones de la Clínica Privada Espora y reafirma su compromiso con la innovación tecnológica, la formación continua de sus profesionales y la mejora permanente de la calidad asistencial.

Este logro no solo marca un antes y un después para la institución, sino que también constituye una excelente noticia para la comunidad de la provincia de Buenos Aires.

Contar con un centro capaz de realizar procedimientos cardiovasculares de alta complejidad permite acercar tratamientos de última generación a los pacientes de la región, evitando derivaciones y fortaleciendo el acceso a una atención médica de excelencia.