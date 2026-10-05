Lanús Gobierno informa que este miércoles 7 de octubre, a las 19, se desarrollará una nueva jornada de autocuidado bajo el lema “Lanús se prepara para afrontar riesgos climatológicos” en el Club Columbia, ubicado en Roma N° 3730 en Monte Chingolo.

En la ocasión, las ciudadanas y los ciudadanos obtendrán información relacionada al fenómeno climatológico El Niño, además de recomendaciones sobre cómo actuar frente a este evento.

A su vez, se brindará un taller de primeros auxilios y manejo de heridas; las y los asistentes también aprenderán a realizar reanimación cardiopulmonar (RCP) y a utilizar correctamente el Desfibrilador Externo Automático (DEA).

Esta actividad es abierta a toda la ciudadanía de Lanús, no requiere inscripción previa y, al finalizar, se otorgará un certificado a cada participante. Cabe recordar que, en caso de lluvia, la misma quedará suspendida.