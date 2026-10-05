“Recorrimos los trabajos de bacheo que estamos haciendo en Ezpeleta, en el marco de la cuarta etapa del Plan Municipal de Bacheo, con una inversión 100% municipal. Ya llevamos más de 250 intervenciones y más de 9.500 m² de calzada reparados en distintos puntos de Quilmes. Las obras se definen a partir de los relevamientos que hacen nuestros equipos y también de los reclamos que nos acercan los vecinos y vecinas por nuestros canales de atención. Sigamos cuidando Quilmes juntos”, afirmó Eva, acompañada por el Secretario de Servicios Públicos, Sebastián García.

Por su parte, Sebastián García precisó que “esto surge a partir de los reclamos de los vecinos, eso nos permite planificar y luego hacer, esos son los pasos para llevar a cabo este Plan de Bacheo Municipal. También simultáneamente estamos en Rodolfo López y calle 390, y en la zona de Reconquista y Uspallata, en Bernal Este, haciendo este tipo de tareas. Todo esto se realiza con fondos propios y un enorme esfuerzo de la Comuna, en medio una coyuntura difícil por la falta de asistencia del Estado nacional”.

El plan alcanza más de 250 intervenciones en todo el distrito, con más de 9.500 m² de calzada recuperados. Las intervenciones se definen a partir del relevamiento territorial que realizan los equipos municipales y de los reclamos de vecinos y vecinas que ingresan a través del SUAV (Servicio Único de Atención al Vecino, comunicándose al 0800-999-5656), mediante la web www.quilmes.gov.ar , con la app Mi Quilmes Digital o del QuiBOT, este último también por Whatsapp al 11-4493-4483, permitiendo establecer prioridades de acuerdo con el estado de las calzadas y las necesidades de cada barrio.

En ese sentido, la vecina que hizo el reclamo, Susana Suárez, comentó: “Llamé porque estaba bastante roto, pasan colectivos y camiones grandes por esta calle. Me parece bien que el Municipio responda, es lo que tiene que pasar y lo hizo de manera rápida para que se solucione. Esto mejora el paso de los autos por esta zona”.

Este nuevo frente forma parte de la continuidad de los trabajos municipales de mantenimiento y recuperación de la infraestructura vial de Quilmes.

En esta ocasión, los trabajos se realizaron sobre Smith, entre Blas Parera y O´Higgins y en Smith, entre O´Higgins y Martin Rodríguez. En ambos sectores se busca recuperar sectores deteriorados de la calzada, así como también evitar que los daños avancen, mejorar la seguridad vial y garantizar mejores condiciones de circulación. Es importante destacar que el tránsito permanecerá cerrado durante 14 días para el correcto fraguado del hormigón.

Participaron también de la actividad el director Regional de Ezpeleta, Jonatan Marcelo, y el director general de Bacheo, Sebastián Rodríguez.