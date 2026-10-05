"Los artistas quieren venir a exponer a Avellaneda, con el pueblo", destacó la intendenta Sierra durante la ceremonia.

El CMA celebró su 11º aniversario y, a lo largo del sábado, se desarrollaron actividades que se desplegaron por sus distintos espacios, reuniendo patrimonio, artes visuales, música y producción artística.

Con la presencia de la intendenta de Avellaneda Magdalena Sierra, se entregaron reconocimientos a quienes realizaron donaciones y contribuyeron a ampliar el patrimonio de la ciudad: María Claudia Martínez; Lydia Galego; Pablo y Fernando Nardi en reconocimiento de Rodolfo Nardi; Santiago Raffo, por su contribución y en nombre de la artista Gladys Abitante; Julio Flores; Silvia Rocca; Silvio Fischbein; Rubén Sassano; Sebastián Javier Galván; Victoria y Dante Pawlow en nombre de Noemí Spadaro; José “El Pulpo” Albornoz, en nombre de Beatriz Antonia Rodríguez y Osvaldo Horacio Sobredo; la directora del Instituto Municipal de Arte Fotográfico y Técnicas Audiovisuales (IMDAFTA), Vanesa Martín; Susana Beatriz Delgado; Silvio Fischbein; Gabriela Aberastury; Morena Maehashi y Rodolfo Venturino; Alejandro Simonovich en reconocimiento a una obra de Esther Schvertz; y Gladys Artel, por las obras de Antonia Artel y Luis Garbi.

Durante el acto, la Magdalena Sierra expresó: "Estamos orgullosos de la cultura de Avellaneda. Somos tierra de artistas. No por nada nuestros institutos de enseñanza artística se llenan", dijo y recordó cuando con Jorge Ferraresi decidieron que cada Instituto Municipal tenga su propio edificio y además pusieron en valor el edificio del CMA.

Mucho antes de convertirse en el Centro Municipal de Arte, el CMA fue la escuela N°1, una biblioteca y la Casa de la Cultura. "Poner este edificio en valor fue un desafío enorme. Pero la cultura le pertenece al pueblo", dijo la intendenta y siguió: "Fue hacerlo cultura y un lugar de prestigio. Para que no digan que solo hay cultura cruzando el charco. Acá también hay".

"Los artistas quieren venir a exponer a Avellaneda, pero sin elite, con el pueblo", destacó.

"Este espacio está abierto para las escuelas, para la comunidad toda. No es sólo un

lugar de muestras, acá se enseña", sostuvo la jefa comunal y continúo: "Los pibes acá descubren que algo les gusta y le llega al corazón, eso hacen las artes, transforman".

Para el cierre, Magdalena Sierra exclamó: "Festejemos juntos los 11 años del CMA y tantos años más que vendrán".

Junto a la intendenta de Avellaneda estuvieron Hugo Caruso; el secretario de Cultura y Promoción de las Artes, Federico Bonaldi; el coordinador general del CMA, Guido Masso; y la coordinadora artística, Lucía Fariña.

La celebración contó con la participación de la Escuela Municipal de Circo, el elenco de Teatro Comunitario de Avellaneda, el Instituto Municipal Superior de Artes Plásticas (IMSAP), y la Unión de Entidades Literarias de Avellaneda (UDELA).

Durante la jornada se desarrollaron tareas de restauración en vivo de obras del patrimonio de Avellaneda junto a la Clínica de Arte Público; hubo mesas de grabado e intervenciones artísticas.

También, la incorporación del Colectivo Las Gráficas a la Sala Azul, junto a la muestra de Patricia Negreira y se inauguró “Octubre, mes del grabado”, en la Sala Verde.

Además, exposición de obras de Carlos Sitoula incorporadas al patrimonio municipal; lecturas y distintas propuestas en las salas.

Para el cierre, se presentó en vivo la banda "Bufones Negros".