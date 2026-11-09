Lanús Gobierno informa que el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de noviembre, de 16 a 21, se llevará adelante una nueva edición de la tradicional Feria del Libro en Lanús, bajo el lema “Nos merecemos leer”, en el Centro Cultural Leonardo Favio (avenida 25 de Mayo N° 131, Lanús Oeste). La propuesta será con entrada libre y gratuita, y contará con diferentes actividades culturales, charlas y talleres destinados a toda la comunidad.

Durante las tres jornadas, las vecinas y los vecinos podrán recorrer una exposición dedicada a la cultura pop y al universo mágico, visitar stands de librerías y editoriales, y participar de distintas propuestas para toda la familia. Además, habrá pintura en vivo a las 16 con la participación de artistas ganadoras de los Juegos Bonaerenses de Lanús.

La programación también incluirá talleres de 16 a 18, entre los que se destacan el Atelier Mágico, con actividades de pintura y encuadernación; el Laboratorio Gráfico, donde se trabajará sobre manga, historietas, técnicas pop-up y patrones de diseño; y un espacio creativo. Asimismo, estará presente la feria de emprendimientos locales “Hecho en Lanús”.

Por otra parte, se desarrollarán charlas con escritores y referentes de la literatura. El viernes 13, a las 20, se presentará Martín Kohan, quien será entrevistado por Walter Lezcano; el sábado 14, a la misma hora, será el turno de Juan Diego Incardona; mientras que el domingo 15, también a las 20, la actividad contará con la participación de Julia Rosemberg.

Esta iniciativa busca fomentar la lectura, acercar diferentes expresiones artísticas a las vecinas y los vecinos, y generar espacios de encuentro que permitan disfrutar de la literatura y la cultura en la ciudad.