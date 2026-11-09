La Plaza San Martín fue escenario de una gran celebración por el 66° aniversario de la Autonomía de Berazategui. El intendente Carlos Balor encabezó los festejos, recorrió los stands y charló con los presentes. Una multitud pudo disfrutar de espectáculos musicales, propuestas gastronómicas y actividades recreativas para toda la familia. El cierre de la fiesta estuvo a cargo del cantante Rodrigo Tapari, quien hizo vibrar al público con un gran show.

El evento se desarrolló en el marco del 35° Encuentro Ciudadano por la Autonomía, organizado por la Municipalidad a través de la Secretaría de Desarrollo Social, Recreación, Turismo y Deportes, con la participación de todas las áreas municipales.

“Vivimos los festejos por los 66 años de nuestra querida Patria Chica, una fiesta llena de música, encuentros… ¡Y la alegría de celebrar unidos! Gracias a cada vecino que fue parte de este día tan especial”, afirmó el intendente Balor.

A lo largo de la jornada, también se presentaron las producciones y propuestas de colectividades, emprendedores, instituciones intermedias, industrias locales y establecimientos educativos públicos y privados.

Asimismo, distintas áreas municipales compartieron con la comunidad el trabajo que desarrollan en la ciudad.

“Fue un festejo hermoso, como todos los años, con muchísimas familias. Fue muy emocionante ver la gran cantidad de gente que vino. El intendente Carlos Balor se acercó a saludar a todos los participantes de este encuentro y les agradeció por ser parte de un año más de autonomía. Se llevó todo ese amor de los vecinos”, destacó la secretaria de Desarrollo Social, Recreación, Turismo y Deportes, María Laura Lacava.

Un broche de oro a puro ritmo

El gran cierre de la celebración llegó con el show de Rodrigo Tapari, quien brindó un espectáculo musical que hizo cantar y bailar a miles de personas. Tras su presentación, el artista afirmó: “Fue maravilloso estar en el cumpleaños de Berazategui con gente tan cariñosa, estuvo colmado de vecinos. Lo disfrutamos mucho. Agradezco la posibilidad de traer amigos y compartir con ellos este festejo tan importante para Berazategui. Estoy agradecido a Dios, a la vida y a toda la gente que confía en nosotros para estar en un festival tan hermoso y para seguir haciendo música de la manera que lo venimos haciendo, en familia. Lo primordial siempre es que la gente disfrute. Se los vio muy contentos y emocionados”.

Por su parte, Melina, vecina de Berazategui que asistió a los festejos, expresó: “Siempre vengo a los cumples de Bera. Es re lindo venir a ver, compartir, estar con la gente. El ambiente es espectacular y todas las propuestas son buenísimas: me gustan mucho, especialmente, las artesanías. Me pone feliz que estemos acá, festejando todos juntos. Esta es una comunidad hermosa”.

Seguidamente, María Mercedes López, directora del Instituto de Formación Docente N° 50 “María Cristina Davini”, comentó: “Estamos muy contentos, participando en el cumpleaños N° 66 de Berazategui. Está hermoso, repleto de gente y de un montón de instituciones educativas. Mostramos parte de lo que hacemos, que tiene que ver con las cinco carreras de formación de profesores y profesoras que tenemos de Educación Inicial, Primaria y Secundaria. Este es un encuentro importante para Berazategui: estamos construyendo un territorio educativo con quienes todos los días ponemos el hombro, la pasión y el amor para hacer nuestro trabajo y dedicarnos a la educación”.