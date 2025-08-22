Lanús Gobierno realizará una nueva edición de la Feria de Artesanías, Paseo de Compras y Puestos Gastronómicos los días viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de agosto en distintos puntos de la ciudad.
A través de este programa, el Municipio continúa fortaleciendo la actividad económica de las y los feriantes y, a su vez, sigue ayudando a las y los lanusenses para que puedan acceder a productos de calidad con precios accesibles.
Los vecinos y vecinas podrán acercarse a disfrutar de esta propuesta en los puntos detallados en el siguiente cronograma:
VIERNES 22 DE AGOSTO
Feria de Artesanías
- Plaza Constitución
Av. Tte. Gral. Juan Domingo Perón 3000, Valentín Alsina.
De 11 a 19:30 horas.
- Plaza Sarmiento
Av. 9 de Julio 1900, Lanús Este.
De 11 a 19:30 horas.
- Plaza Mariano Moreno
Av. Hipólito Yrigoyen 6200, Remedios de Escalada
De 10 a 21 horas.
Feria de emprendedores y puestos gastronómicos
De 11 a 00:00 horas.
- Plaza San Martín
Carlos Gardel 1300, Lanús Oeste.
- Plaza Los Derechos del Niño
Eva Perón 3801, Monte Chingolo.
- Plaza Arias
Carlos Gardel 1300, Lanús Oeste.
SÁBADO 23 DE AGOSTO
Feria de Artesanías
- Plaza Constitución
Av. Tte. Gral. Juan Domingo Perón 3000, Valentín Alsina
De 11 a 19:30 horas.
- Plaza Sarmiento
Av. 9 de Julio 1900, Lanús Este.
De 11 a 19:30 horas.
- Plaza Mariano Moreno
Av. Hipólito Yrigoyen 6200, Remedios de Escalada.
De 10 a 21 horas.
Feria de emprendedores y puestos gastronómicos
De 11 a 00:00 horas
- Plaza San Martín
Carlos Gardel 1300, Lanús Oeste.
- Plaza Los Derechos del Niño
Eva Perón 3801, Monte Chingolo.
- Plaza Arias
Carlos Gardel 1300, Lanús Oeste.
Paseo de Compras
- Auyero
Parque Municipal Eva Perón, Córdoba 2300, Remedios de Escalada.
De 9 a 20 horas.
- 29 de Septiembre
29 de Septiembre 2100, Lanús Este.
De 10 a 18 horas.
- Del Oeste
Joaquín V. González 2900, Lanús Oeste.
De 13 a 16:30 horas.
DOMINGO 24 DE AGOSTO
Feria de Artesanías
- Plaza Mariano Moreno
Av. Hipólito Yrigoyen 6200, Remedios de Escalada.
De 10 a 21 horas.
Paseo de Compras
- Auyero
Parque Municipal Eva Perón, Purita y Córdoba, Remedios de Escalada.
De 9 a 20 horas.
Feria de emprendedores y puestos gastronómicos
De 11 a 00:00 horas.
- Plaza San Martín
Carlos Gardel 1300, Lanús Oeste.
- Plaza Los Derechos del Niño
Eva Perón 3801, Monte Chingolo.
- Plaza Arias
Carlos Gardel 1300, Lanús Oeste.