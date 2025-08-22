Lanús Gobierno realizará una nueva edición de la Feria de Artesanías, Paseo de Compras y Puestos Gastronómicos los días viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de agosto en distintos puntos de la ciudad.

A través de este programa, el Municipio continúa fortaleciendo la actividad económica de las y los feriantes y, a su vez, sigue ayudando a las y los lanusenses para que puedan acceder a productos de calidad con precios accesibles.

Los vecinos y vecinas podrán acercarse a disfrutar de esta propuesta en los puntos detallados en el siguiente cronograma:

VIERNES 22 DE AGOSTO

Feria de Artesanías

Plaza Constitución

Av. Tte. Gral. Juan Domingo Perón 3000, Valentín Alsina.

De 11 a 19:30 horas.

Plaza Sarmiento

Av. 9 de Julio 1900, Lanús Este.

De 11 a 19:30 horas.

Plaza Mariano Moreno

Av. Hipólito Yrigoyen 6200, Remedios de Escalada

De 10 a 21 horas.

Feria de emprendedores y puestos gastronómicos

De 11 a 00:00 horas.

Plaza San Martín

Carlos Gardel 1300, Lanús Oeste.

Plaza Los Derechos del Niño

Eva Perón 3801, Monte Chingolo.

Plaza Arias

Carlos Gardel 1300, Lanús Oeste.

SÁBADO 23 DE AGOSTO

Feria de Artesanías

Plaza Constitución

Av. Tte. Gral. Juan Domingo Perón 3000, Valentín Alsina

De 11 a 19:30 horas.

Plaza Sarmiento

Av. 9 de Julio 1900, Lanús Este.

De 11 a 19:30 horas.

Plaza Mariano Moreno

Av. Hipólito Yrigoyen 6200, Remedios de Escalada.

De 10 a 21 horas.

Feria de emprendedores y puestos gastronómicos

De 11 a 00:00 horas

Plaza San Martín

Carlos Gardel 1300, Lanús Oeste.

Plaza Los Derechos del Niño

Eva Perón 3801, Monte Chingolo.

Plaza Arias

Carlos Gardel 1300, Lanús Oeste.

Paseo de Compras

Auyero

Parque Municipal Eva Perón, Córdoba 2300, Remedios de Escalada.

De 9 a 20 horas.

29 de Septiembre

29 de Septiembre 2100, Lanús Este.

De 10 a 18 horas.

Del Oeste

Joaquín V. González 2900, Lanús Oeste.

De 13 a 16:30 horas.

DOMINGO 24 DE AGOSTO

Feria de Artesanías

Plaza Mariano Moreno

Av. Hipólito Yrigoyen 6200, Remedios de Escalada.

De 10 a 21 horas.

Paseo de Compras

Auyero

Parque Municipal Eva Perón, Purita y Córdoba, Remedios de Escalada.

De 9 a 20 horas.

Feria de emprendedores y puestos gastronómicos

De 11 a 00:00 horas.

Plaza San Martín

Carlos Gardel 1300, Lanús Oeste.

Plaza Los Derechos del Niño

Eva Perón 3801, Monte Chingolo.

Plaza Arias

Carlos Gardel 1300, Lanús Oeste.