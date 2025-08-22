Lanús Gobierno realizará una nueva edición de la Feria de Artesanías, Paseo de Compras y Puestos Gastronómicos los días viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de agosto en distintos puntos de la ciudad.

A través de este programa, el Municipio continúa fortaleciendo la actividad económica de las y los feriantes y, a su vez, sigue ayudando a las y los lanusenses para que puedan acceder a productos de calidad con precios accesibles.

Los vecinos y vecinas podrán acercarse a disfrutar de esta propuesta en los puntos detallados en el siguiente cronograma:

VIERNES 22 DE AGOSTO

Feria de Artesanías

  • Plaza Constitución

Av. Tte. Gral. Juan Domingo Perón 3000, Valentín Alsina.

De 11 a 19:30 horas.

  • Plaza Sarmiento

Av. 9 de Julio 1900, Lanús Este.

De 11 a 19:30 horas.

  • Plaza Mariano Moreno

Av. Hipólito Yrigoyen 6200, Remedios de Escalada

De 10 a 21 horas.

Feria de emprendedores y puestos gastronómicos

De 11 a 00:00 horas.

  • Plaza San Martín

Carlos Gardel 1300, Lanús Oeste.

 

  • Plaza Los Derechos del Niño

Eva Perón 3801, Monte Chingolo.

 

 

  • Plaza Arias

Carlos Gardel 1300, Lanús Oeste.

SÁBADO 23 DE AGOSTO

Feria de Artesanías

  • Plaza Constitución

Av. Tte. Gral. Juan Domingo Perón 3000, Valentín Alsina

De 11 a 19:30 horas.

  • Plaza Sarmiento

Av. 9 de Julio 1900, Lanús Este.

De 11 a 19:30 horas.

  • Plaza Mariano Moreno

Av. Hipólito Yrigoyen 6200, Remedios de Escalada.

De 10 a 21 horas.

Feria de emprendedores y puestos gastronómicos

De 11 a 00:00 horas

  • Plaza San Martín

Carlos Gardel 1300, Lanús Oeste.

 

  • Plaza Los Derechos del Niño

Eva Perón 3801, Monte Chingolo.

 

  • Plaza Arias

Carlos Gardel 1300, Lanús Oeste.

Paseo de Compras

  • Auyero

Parque Municipal Eva Perón, Córdoba 2300, Remedios de Escalada.

De 9 a 20 horas.

  • 29 de Septiembre

29 de Septiembre 2100, Lanús Este.

De 10 a 18 horas.

  • Del Oeste

Joaquín V. González 2900, Lanús Oeste.

De 13 a 16:30 horas.

DOMINGO 24 DE AGOSTO

Feria de Artesanías

  • Plaza Mariano Moreno

Av. Hipólito Yrigoyen 6200, Remedios de Escalada.

De 10 a 21 horas.

Paseo de Compras

  • Auyero

Parque Municipal Eva Perón, Purita y Córdoba, Remedios de Escalada.

De 9 a 20 horas.

Feria de emprendedores y puestos gastronómicos

De 11 a 00:00 horas.

  • Plaza San Martín

Carlos Gardel 1300, Lanús Oeste.

 

  • Plaza Los Derechos del Niño

Eva Perón 3801, Monte Chingolo.

 

  • Plaza Arias

Carlos Gardel 1300, Lanús Oeste.