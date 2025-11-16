Lanús Gobierno invita a los vecinos y a las vecinas a participar de una nueva edición del programa “Plazas Saludables” este martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de noviembre, de 10 a 13 en distintas plazas del distrito, con la finalidad de promover hábitos saludables e impulsar el acceso gratuito a controles médicos, talleres y actividades físicas para las y los lanusenses.

El martes 18 el punto de encuentro será en la plaza Villa Obrera (Eva Perón N° 2400, Lanús Este); el miércoles 19 en la plaza San Martín (Santiago Plaul N° 1900, Lanús Oeste); y el jueves 20 en la plaza Arias (Carlos Gardel N° 1301, Lanús Oeste).

Durante estas jornadas, las y los lanusenses podrán acceder a la toma de signos vitales, control de peso y talla, además de participar en talleres de alimentación saludable y actividades físicas grupales como caminatas guiadas, ejercicios de bajo impacto y circuitos activos a cargo de profesores de educación física.

Además, habrá charlas informativas sobre el acceso al sistema de salud y programas de medicación, junto con juegos y actividades lúdicas. También se otorgarán turnos para nutrición.

Esta propuesta forma parte de una decisión política de la gestión municipal, que tiene como objetivo brindarles mayores posibilidades a los vecinos y a las vecinas para mejorar su calidad de vida.