Las cooperativas El Ombú y Pacha Nuestra, ambas pertenecientes a la UTEP, participaron de la Feria de la Economía Popular, Social y Solidaria realizada en la Universidad Nacional de Quilmes, visibilizando el trabajo ambiental, comunitario y social que llevan adelante en los barrios de Quilmes.

La jornada contó con la presencia de la ministra de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, quien participó junto a la rectora de la UNQ, Dra. Alejandra Zinni, de la firma de un convenio de cooperación en el Salón Auditorio Nicolás Casullo.

Durante la actividad estuvieron presentes Estela Díaz, Rosana Viublonnet por la Cooperativa El Ombú, Nicolás García por la Cooperativa Pacha Nuestra, Fabio González por la UTEP y Rodolfo Pastore por la UNQ, acompañando una jornada de encuentro entre la universidad pública y los trabajadores y trabajadoras de la economía popular.

La Cooperativa El Ombú expuso las tareas de saneamiento y mantenimiento de arroyos que realiza en distintos cauces del distrito, mientras que Pacha Nuestra presentó su trabajo de reciclado y promoción ambiental popular, reafirmando el compromiso de las cooperativas con el cuidado del ambiente, el trabajo digno y la organización comunitaria.