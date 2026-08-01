El Municipio de Quilmes informó que debido a la intensificación de las habituales tareas de limpieza de los arroyos y sumideros, y el control del correcto funcionamiento de las estaciones de bombeo de los últimos días, frente al alerta amarillo y luego elevado a naranja emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la tarde noche de ayer, generó que el distrito resistiera el fuerte temporal, y una vez terminada la tormenta en la madrugada, y a pesar de los 104mm de lluvia caída en las últimas 24 horas y sobre todo, de los 85mm entre las 21 y las 2, se sobrepusiera rápidamente al fenómeno climático, quedando la situación prácticamente normalizada durante la mañana.

En este contexto, la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, supervisó este sábado los trabajos que desarrollaron las diferentes áreas municipales, y recorrió las zonas de los arroyos y calles del distrito que fueron afectadas por las intensas lluvias que azotaron a última hora del viernes y la madrugada del sábado el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y que en Quilmes registró la inédita caída de agua mencionada, casi duplicando el promedio del total de julio.

“Recorrimos la zona de la calle 850 y el arroyo Las Piedras para supervisar los trabajos que nuestros equipos siguen realizando después del temporal. En apenas cinco horas cayó casi el doble de agua que el promedio de todo un mes de julio y, una vez pasado el pico de tormenta, la ciudad comenzó a recuperar rápidamente su funcionamiento gracias al trabajo sostenido que se realizó durante toda la alerta meteorológica. Esto se ve, por ejemplo, en los nuevos asfaltos de las calles 890 y 852, donde el agua escurrió con normalidad gracias a las obras hidráulicas que acompañan cada cuadra que pavimentamos y al trabajo preventivo de las cuadrillas municipales”, sostuvo Eva, acompañada por el secretario de Servicios Públicos, Sebastián García, el subsecretario del área, Silvio Sarti; la titular de Niñez y Desarrollo Social, Florencia Di Tullio, y el subsecretario de Bases Operativas, Nelson Chávez, entre otros funcionarios.

Y enfatizó: “Mientras seguimos limpiando sumideros, retirando los residuos acumulados en puentes y desobstruyendo desagües, este temporal también vuelve a demostrar la importancia de seguir avanzando con el Plan Hídrico Social y Ambiental que impulsa Mayra Mendoza. Son obras estructurales que nuestra ciudad necesita para estar más preparada frente a fenómenos climáticos cada vez más intensos y recurrentes”.

En tanto, desde la mañana del viernes hasta las primeras horas del sábado, cayeron 104mm de lluvia, y debido a los inusuales 85mm precipitados entre las 21 y las 2, en apenas 5 horas, se generaron temporarios anegamientos en algunas calles y avenidas, por lo que se realizaron tareas de asistencia y prevención con un importante despliegue de personal de los sectores de Servicios Públicos, Desarrollo Social y Defensa Civil, entre otras áreas, en articulación con Bomberos Voluntarios y fuerzas de seguridad.

En este marco, los esquemas de trabajo y prevención que se ejecutaron durante las últimas jornadas continuarán durante el resto del fin de semana y los próximos días, con las diferentes Bases Regionales y Operativas, realizando tareas postemporal, por lo que proseguirá la limpieza de los arroyos, desobstrucción de sumideros e higiene urbana, en general.

Ante esta situación, se solicita a los vecinos y vecinas extremar los cuidados y ante cualquier eventualidad, comunicarse a los siguientes números:

-103 Defensa Civil

-107 SAME

-911 Policía

-147 Seguridad Ciudadana

-100 Bomberos

-0800-321-2842 AySA

-0800-222-0450 Edesur.