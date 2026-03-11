Tras la primera sesión ordinaria del Concejo Deliberante, Ezequiel Arauz, edil de Fuerza Patria hizo referencia a algunos de los debates que se dieron en el recinto:

"Las voces más animadas de La Libertad Avanza se regocijan de la dificultad y el dolor. La lógica es que si hay un robo, cuanto más violento sea, más lo amplifican, más machacan y exageran esas situaciones no porque busquen o le interese realmente mejorar la seguridad ciudadana, sino porque aprovechan de sentimientos como el miedo o la preocupación entendible de los vecinos para lograr algún tipo de ventaja política de eso"

"Lo hemos repetido hasta el cansancio en el concejo, apenas asumido Milei retiró agentes de fuerzas federales de nuestro distrito y se desentiende de cualquier política territorial de seguridad, desfinanciado también a la provincia en la materia. De eso, los libertarios no dicen absolutamente nada. El único objetivo es generar psicosis en la población. Aprovechar el miedo con objetivos político electorales. Es una actitud carroñera"

"Se sabe que la inversión en seguridad ha sido mucha, y aun así sigue sin ser suficiente. Pero tampoco puede ignorarse el contexto. Si es tan dificultoso comer y juntar la diaria, si el futuro no ofrece más que desesperanza, si no hay laburo ni movimiento de la economía cotidiana, si nadie vende nada, si lo único que crece en los barrios es el narcomenudeo y su violencia, es lógico que la inseguridad y los robos crezcan. A esa altura es una cuestión de políticas económicas más que de cantidad de policía. Hay mucho que mejorar en la materia, claro está, pero no hay un debate franco al respecto, solo hay ventajismo y oportunismo” finalizó el concejal.