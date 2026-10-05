Será este sábado 10 de octubre a las 20:30 hs en el Centro Cultural Mambo Tango (Garibaldi 745, Quilmes Centro). Entrada libre y gratuita, espectáculo a la gorra.

El saxofonista y clarinetista Nico Ruggiero y el pianista y compositor Enrico Rocca presentan en vivo "DESTELLOS", su nuevo trabajo discográfico conjunto.

"A medida que la vida transcurre bajan músicas continuamente, y muchas de ellas quedan afuera de los distintos proyectos y se van acumulando. Allí estaban dormidas en una carpeta en la computadora hasta que decidimos hacer algo con Nico Ruggiero, y descubrí que podíamos materializarlas y que podían ser un disco", cuenta Rocca sobre el origen del álbum.

El material combina piezas íntimas para saxo o clarinete y piano, otras que homenajean aquel momento en que Miles Davis abandonaba la arquitectura clásica del bebop para abrazar las máquinas, el funk y la producción electrónica, y mini canciones que funcionan como separadores.

Sobre los artistas:

Enrico Rocca (Quilmes, 1969) es artista plástico, compositor y tecladista. Estudió piano con Carlos Farina y Adriana De Los Santos y guitarra con Fernando Bellacomo. Editó discos como "El gremio de los satisfechos" (2020), "FRK – gruv!", "Aethereal" (2024) con la banda fantasma FRK, "A la distancia" (2024) junto a Alvar Llusa Damiani y el reciente "Destellos" (2026) junto a Ruggiero.

Nicolás Ruggiero es multiinstrumentista (piano, clarinete, saxo, guitarra, bajo y flauta traversa). Actualmente es docente de clarinete en las Orquestas Escuela de la Provincia de Buenos Aires, sesionista y lleva adelante su Home Estudio "Estudio Insólito". Entre sus trabajos publicados en Spotify y YouTube se destacan "Antípodas", "Intuiciones", "Trinchera Hermética", "Insólito", "Ciclos", "Ventus", "Blue Moods" y "Destellos".