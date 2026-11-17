A través de sus redes sociales, la diputada provincial e intendente de Quilmes en licencia, Mayra Mendoza, le respondió al ministro de Economía Luis Caputo.

“En el país imaginario de @LuisCaputoAR, la gente hoy gasta menos porque, supuestamente, "no se ve obligada a gastar rápido por miedo que sus pesos pierdan valor".

El país real es el de Estela Chavez, una jubilada que no pudo seguir trabajando por los tarifazos de transporte que decidió él como ministro (atentan contra el derecho a trabajar, nunca visto) y se vio por ello obligada a intentar llevarse algo de carne de un supermercado, por lo cual la tuvieron injusta e ilegalmente detenida un mes, mientras nos cuentan que no hay elementos para procesar a @madorni.

El ministro @LuisCaputoAR debería poder responder acerca del destino del oro de los argentinos sin agraviar ni descalificar. Es funcionario, es su obligación dar cuentas de sus actos y de los de su socio, Santiago Bausili (@Kicker0024).

El kirchnerismo al que él descalifica llegó al récord de reservas en el Banco Central AL MISMO TIEMPO QUE DESENDEUDABA AL PAÍS y en un modelo en el que la gente llegaba a fin de mes con un único empleo. De hecho, ese oro que se llevaron fue comprado durante nuestros gobiernos.

Se lo nota muy exaltado para lo bien que nos cuenta que estaría todo.”