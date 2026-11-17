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1234567890'¡ºutrewa La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, estuvo presente este lunes en la calle 885 y avenida Eva Perón, donde anunció y recorrió los inicios del trabajo de pavimentación de 13 nuevas cuadras que se desarrollan en el barrio Monteverde, en San Francisco Solano, y luego mantuvo un encuentro con vecinos y vecinas en el que conversó sobre la obra, que se ejecuta con fondos propios. Esta intervención se enmarca en el Plan Bianual 2025-2027, que da continuidad a la transformación de los barrios que comenzó con la gestión a fines de 2019, donde ya se superaron las 1.300 nuevas cuadras asfaltadas y que tiene el objetivo de alcanzar las 1.600 calles pavimentadas para 2027.

“Durante casi dos gestiones, ya van casi siete años, en San Francisco Solano llevamos más de 320 cuadras pavimentadas. Y hoy venimos a anunciarles que se vienen 13 cuadras nuevas de pavimento al barrio Monteverde. Para nosotras cada cuadra es importante. Ustedes saben que el gobierno nacional de Javier Milei no nos manda ni un centavo, mucho menos para los barrios del conurbano bonaerense. Somos los últimos, los verdaderos olvidados. Estas obras son fundamentales para nuestro territorio, pero sin el aporte que hacen las y los vecinos pagando la tasa municipal todos los meses, nosotros no podríamos hacerlo”, sostuvo Eva, acompañada de la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Cecilia Soler.

La Jefa comunal interina finalizó: “Poder estar acá presentes, mirarnos a los ojos y aprovechar las verdaderas redes sociales, porque las de los telefonitos muchas veces mienten o exageran, y decirles qué es lo que podemos hacer y lo que no, en nuestra tarea. Este es un día de celebración. Poder ejecutar estas cuadras para que nuestros pibes vivan mejor de lo que vivimos nosotras, hace 10, 20, 30 o hasta 40 años. Ese es el objetivo que Mayra nos impulsa todos los días para seguir trabajando para que definitivamente Quilmes sea la ciudad que nos merecemos”.

Por su parte, Ceci Soler indicó: “Es una etapa muy importante en la que podemos avanzar ya que el barrio lo necesitaba, era una deuda histórica para este sector de Solano. Nos va a permitir mejorar la conectividad hacia Monteverde y la 850”.

La intervención denominada “Consolidación de la conectividad en distintos barrios de Solano – Etapa II”, contempla la ejecución de 10.087,80m² de pavimento rígido de hormigón simple en 13 cuadras y la reparación de 592,84m² de pavimento existente en sectores aledaños.

Uno de los tramos principales comprende seis cuadras de la calle 891, entre la calle 851 y la avenida Monteverde. Las calzadas se ejecutarán en hormigón H-30, con cordones integrales, sobre una base de hormigón H-13. El proyecto también prevé desagües pluviales con sumideros, cañerías y cámaras de inspección y empalme. La pavimentación mejorará la conectividad del barrio, facilitará el acceso a las viviendas y favorecerá el ingreso de ambulancias y camiones de recolección de residuos. La ejecución de los desagües pluviales permitirá eliminar zanjas a cielo abierto, mejorar el escurrimiento del agua de lluvia y reducir su acumulación en las calles.

Luego de la recorrida se llevó adelante una reunión con vecinas y vecinos, en el domicilio de uno de los lugareños, en la calle 891 al 5000, donde se les explicó la marcha de la obra. En este contexto, el propietario del hogar, Alejandro “Piñon” Ledesma dijo: “Esto es espectacular, la gestión, esta obra y el equipo de la Intendenta”. Y Gloria Ávila, comentó que “después de tantos años estoy muy feliz. La reunión fue muy positiva. Están haciendo muchas obras”.

Participaron de la actividad el secretario de la Agencia de Fiscalización y Control Comunal, Julián Bellido; el subsecretario de Obras e Infraestructura, Ramiro Beltrani; su par de Participación Ciudadana, Facundo Rivero, y la directora de Obras e Infraestructura, Paula Benain, entre otros funcionarios y decenas de vecinas y vecinos del barrio.