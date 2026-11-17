La misma tendrá lugar el viernes 20/11 a partir de las las 17 horas en la Plaza Aristóbulo del Valle, ubicada en las intersecciones de la Av. Carlos Pellegrini y la Avenida Vicente Lopez, en el centro quilmeño. Contará también con una radio abierta y un espacio pensado para los niños.

Voluntarios organizados en Argentina Humana Quilmes vienen desde hace años acompañando a personas en situación de calle, cocinando y saliendo a repartir viandas de comida y ropa todos los viernes a distintos puntos de Quilmes. Invitan a vecinos y vecinas a involucrarse, sea participando de las actividades solidarias, o realizando aportes y donaciones.