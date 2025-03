El intendente de Berazategui, Juan José Mussi, presentó un informe de la gestión municipal del año 2024 y trazó los objetivos para el corriente 2025, en el Honorable Concejo Deliberante.

"La relación con el Gobierno provincial es excelente, la inversión en Berazategui lo ha demostrado. Pero en todo 2024 no tuvimos una sola obra nacional. Queremos que nos tengan en cuenta; no somos enemigos, queremos ayudar a gobernar. Pero necesitamos los recursos", comenzó afirmando el Intendente y agregó: "Quiero que me digan ¿dónde está la plata del IVA que se llevan de Berazategui? ¿Dónde está la plata de Ganancias? De Berazategui se llevan estos impuestos y ¿en qué nos lo devuelven? Los recursos que nos llegaban para seguridad no nos llegan más y todos los programas que teníamos, tampoco. Se paró una parte de los recursos del Gobierno nacional para la construcción del Polo Tecnológico de Berazategui. No nos terminaron la Universidad; y por las 1.400 viviendas anduve en todos los estamentos del Gobierno nacional, pidiendo por favor que las terminen, y no pasó nada. Acompaño a Axel Kicillof en el reclamo de los fondos que nos corresponden a los y las berazateguenses”.

Asimismo, Mussi se refirió a las recientes declaraciones del presidente de la Nación, Javier Milei, sobre el Gobernador bonaerense: “Espero que lo que dijo el Presidente sobre la intervención a la Provincia de Buenos Aires haya sido una de las cosas que se le escapó. De lo contrario, es la aberración más grande que ha tenido la Democracia en la Argentina de los últimos años. A los Gobiernos los cambia la gente con su voto; tienen la posibilidad de votar cada dos y cuatro años. No se puede hablar así de un Gobernador que fue electo con una diferencia de 20 puntos hace apenas un año. Nosotros no decimos que el Presidente se tiene que ir; al contrario, le deseamos mucha suerte, porque la suerte del Presidente es la suerte de los argentinos".

Por otro lado, Mussi hizo un llamado a la unidad a todos los concejales de Berazategui: “Solo aspiro a que entre todos hagamos más digna la vida de los ciudadanos de Berazategui. De corazón, y con toda sinceridad, les pido acompañamiento. Armemos entre todos, sin excepción, un gran equipo para los ciudadanos de Berazategui”.

Informe Anual de Gestión 2024 y Proyecciones 2025

El Jefe Comunal especificó el trabajo realizado, y lo que se proyecta en 2025, por parte de la Secretaría de Obras Públicas: “La obra interrumpida del Centro Cívico de El Pato la vamos a retomar este año con fondos municipales, con un presupuesto de 1.000 millones. Y en el barrio Once, de la misma localidad, seguimos haciendo un Polo Educativo, que nos llena de orgullo: la construcción de un Jardín de Infantes, Escuela Primaria, Colegio Secundario… Y todo esto con una inversión de 1.743 millones de pesos. En 2024 pavimentamos 14 cuadras con carpeta asfáltica, con una inversión municipal de 1.372 millones de pesos. También tenemos obras de desagües pluviales: sumideros, saneamiento y perfilado, con una inversión de 150 millones de pesos. Estamos trabajando, como siempre, con el Fondo Provincial de Financiamiento para Establecimientos Educativos. Ampliación del SUM de la Escuela Primaria N° 29: 112 millones de pesos; reemplazos de techos en la Primaria N° 13: 77 millones de pesos; ampliación del CEC 803: la primera etapa con una inversión de 500 millones de pesos”.

En tanto, sobre Tierras y Hábitat mencionó: “Tenemos 110 unidades destinadas a las familias censadas a la vera del arroyo del barrio Kennedy, mediante 31.916 millones de pesos que invierte la Provincia de Buenos Aires. Y una segunda etapa con 190 unidades más”. “Hay 120 viviendas del barrio 3 de Junio que serán para familias relocalizadas: 18 mil millones de pesos invertidos por la Provincia. También en el barrio 3 de Junio, otras 239 viviendas más 6 locales con créditos del Banco Mundial: 32.635 millones de pesos. Son sumas siderales que nosotros tenemos la necesidad de reconocer y agradecer”, agregó.

En un tramo de su discurso, Mussi recalcó el trabajo en conjunto entre el Municipio y el Gobierno bonaerense: “La relación con el Gobierno provincial es excelente; la inversión en Berazategui lo ha demostrado. Un ejemplo de esto es el Programa de Escrituración Gratuita que realiza la Provincia. Una escrituración le sale aproximadamente 2 millones de pesos a un ciudadano, dependiendo de los metros cuadrados del inmueble; no está al alcance de aquellos que apenas llegaron a su terreno y de a poco van haciendo su casa. Nosotros interpretamos que ahí también el Estado tiene que ayudar, tiene que estar presente”.

En cuanto a la Secretaría de Desarrollo Social, Recreación, Turismo y Deportes, indicó: “El Estado tiene que estar presente, por eso no vamos a aflojar en este sentido. Hemos atendido a 24.829 familias con tickets y módulos alimentarios. Seguimos atendiendo una parte de los 11 Jardines Comunitarios, lo que nos significa 77 millones de pesos al año. En las Casas del Niño atendemos a 80 chicos de 6 a 13 años, con una inversión de 19 millones de pesos. Contamos con 24 disciplinas deportivas. Además, la Prueba Atlética Día del Vidriero tuvo 4.500 participantes en esta edición. La Liga Municipal de Hockey Femenino tiene una participación de 460 jugadoras. Asimismo, en el Torneo Evita tenemos 6.480 jugadores y en el Evita Capitana se incorporaron 2.820 jugadoras en 2024. En total, 24 mil vecinos y vecinas utilizan permanentemente las actividades deportivas, como una forma muy importante de prevención en materia de salud”.

En este sentido, Mussi subrayó la inversión municipal realizada en instalaciones de entidades deportivas: “Terminamos el recambio del césped sintético de la cancha de fútbol 11 del Club Municipal Maltería, con financiamiento municipal de 378 millones. Algunos nos decían: ‘¿Pero ahí van a invertir?’. Sí, ahí vamos a invertir y vamos a seguir invirtiendo en deporte. En Maltería vamos a hacer una cancha auxiliar con césped sintético, tres canchas de fútbol 5, el tinglado y la galería, con una inversión aproximada de 7 millones de pesos -entre materiales y mano de obra- a través de la Asociación Cooperadora de Deporte. En tanto, en el Club Municipal Ducilo estamos haciendo las obras de vestuarios -local y visitantes-, sala de máquinas y refacción de depósitos, con una inversión de 149 millones de pesos. En 2025 vamos a cambiar los calefactores de la pileta climatizada del Complejo Municipal Los Privilegiados, con una inversión de 88 millones de pesos. Y vamos a renovar la refrigeración y calefacción del Salón de Usos Múltiples (SUM) con un costo de 87 millones de pesos”.

Con respecto a la labor de la Secretaría de Organizaciones No Gubernamentales, el Intendente destacó: “El Programa Berazategui Recicla llevó al Municipio a no depositar 7 millones de kilos de residuos en CEAMSE. Se realizaron 32 cursos, talleres y capacitaciones. Desde el año 2019 hasta el 2024, entregamos 17 mil certificados a vecinos y vecinas de Berazategui que se capacitaron gratuitamente en el Municipio. Hemos hecho obras grandes en instituciones: en la Sociedad de Fomento y Centro de Salud del Barrio Luz: con una inversión de 34 millones de pesos; en el Club Villa Rial: 35 millones; en la Sociedad de Fomento San Pedro: 4,3 millones; en el Ecopunto del Barrio Nuevo El Pato: 22 millones de pesos; y en la Biblioteca José Ingenieros: 4 millones de pesos. Nuestra Bloquera Municipal produjo 10 mil bloques y 18 mil ladrillos en 2024. La Herrería llevó adelante 342 señalizadores de calle, 30 garitas de colectivos, 62 cestos de residuos. A su vez, el Taller de Costura hizo 2 mil prendas. Esto se hace en el Municipio de Berazategui y se va a seguir haciendo. Decimos esto porque hay ciudadanos que a lo mejor no conocen que tenemos y hacemos estas cosas”.

Asimismo, durante su discurso Mussi se refirió a Salud Pública: “En los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) se realizaron 2,7 millones de atenciones. ¿Puede no haber salud pública? ¿Adónde iría esta gente? Este año realizamos 42 jornadas integrales de salud en los barrios, en las que atendimos a 160 mil vecinos y vecinas. Se finalizó la obra de ampliación del CAPS N° 35 del barrio 20 de Junio, por 20 millones de pesos; e hicimos la remodelación y ampliación del CAPS N° 17 del barrio Luchetti, que aún no está terminada. Seguimos colocando cardiodesfibriladores en lugares estratégicos, en el marco del Programa Berazategui Ciudad Cardiosegura”.

Al respecto, amplió: “Todo esto es inversión municipal pura. En el Centro Sábatto tuvimos 500 mil atenciones en 2024. Vamos a finalizar la remodelación y embellecimiento del área de recepción administrativa, pasillo, farmacia y depósito. Y además vamos a digitalizar el equipo de radiografía y el mamógrafo. Ahí también nos estamos modernizando. Hay muchos ciudadanos de Berazategui que no saben que el Municipio colocó el año pasado, gratuitamente, implantes subdérmicos anticonceptivos a 600 pacientes. Dicho procedimiento se realiza por profesionales capacitados del Municipio. Piensen…600, ¿cuánto cuesta cada uno si el paciente los tuviera que pagar? 420 mil pesos. Desde 2016 colocamos 5.800 implantes. Además: 69 mil atenciones en Salud Mental; en el Centro Odontológico Municipal brindamos 100 mil prestaciones en el año, entre ellas 300 cirugías de alta complejidad; también 100 mil en el Centro Oftalmológico Municipal San Camilo, un orgullo que compartimos con el Club de Leones, que incluyen mil cirugías de cataratas, 3.400 de retina, trasplantes de córnea. Por otro lado, realizamos control visual en las escuelas públicas, con la Fundación del Banco Provincia, el Club de Leones y el Consejo Escolar. Entre todos atendimos a 1500 estudiantes, de los cuales 271 fueron derivados al Centro San Camilo y se entregaron 120 pares de lentes. En cuanto a la Clínica Veterinaria Municipal, que vienen a verla de todos lados y es un orgullo, tuvo un 40% más de prestaciones que el año anterior: 160 mil en total”.

En tanto, al mencionar lo relacionado a la Secretaría de Trabajo, el Intendente detalló: “Se llevan adelante programas de todo tipo: Observatorio Productivo Local, relevamiento de actividad industrial, relevamiento ocupacional, relevamiento agrícola, relevamiento de actividad comercial, el Fondo de Desarrollo Sostenible, el Programa de exportaciones, Programa Solidario, Seamos Útiles, Abrigando Sueños, Día de la Niñez, Festejo Navideño, Mercado Vecino y Feria Agroecológica. Con el comercio también tenemos relación: Ronda de Negocios, Educación para el Consumo Local: educamos a los chicos de las escuelas secundarias para que compren en Berazategui. Esto es lo que queremos, que conozcan las ventajas del consumo local. La Góndola Local: fuimos los primeros en aplicarla, en la que se exhiben los productos locales”.

En Cultura y Educación, indicó: “El Centro Cívico Gutiérrez cambió la historia del barrio. Algo semejante estamos haciendo en el Centro Cívico Villa España - Plátanos; lo vamos a terminar dentro de poco. Y el Complejo Cultural Municipal La Humanitaria, en Hudson, sigue creciendo. Sostenemos el Programa Municipal de Alfabetización. Leí que se va a lanzar un programa de alfabetización desde el Gobierno nacional y celebramos que se haga. Nosotros lo venimos realizando hace varios años y cuando la Universidad de Quilmes no nos pudo aportar más a los profesores, la Municipalidad de Berazategui se hizo cargo de seguir alfabetizando a aquellos vecinos que lo requerían. Además, se sostienen las actividades en los Complejos Culturales Municipales El Patio, La Casa de la Estación, Buena Yunta, La Calle; siguen los eventos como la Feria del Libro, la MAE, la Feria Nacional de Artesanías y los Centros Culturales barriales”, aseguró Mussi.

Sobre la Secretaría de Servicios Públicos, señaló: “Se financiaron obras con fondos provinciales o municipales; y en algunos casos, con fondos de ambos. Mencionamos algunas de ellas: cierres de malla de agua corriente, empalme del Acueducto de Pereyra en el barrio 3 de Junio, Plan Maestro Cloacal, Obra Plan Maestro Cloacal Zona 2, Plan Maestro Cloacal de los barrios Los Perales y San Blas (90% de avance de obra) y Estación de Bombeo de Vergara. En 2025 vamos a cambiar 700 luminarias a led en distintos barrios del partido, con inversión municipal. Extensión de cañería troncal de red de agua, en Berazategui Centro, con un monto aproximado de 280 millones de pesos de inversión municipal. Queremos destacar que sigue avanzando la obra de los barrios Kennedy Norte y Sur. Son 40 kilómetros de cañería, que favorecen a más de 40 mil vecinos”.

Para concluir, Juan José Mussi agradeció al Poder Legislativo local y destacó el apoyo de distintos sectores del Municipio y la sociedad. “Quiero agradecer al Honorable Concejo Deliberante de Berazategui, no solo a los concejales oficialistas sino a todos los que ponen el hombro, que nos llaman para decirnos que hay una zanja tapada o una pérdida de agua; al Consejo Escolar y a los inspectores; al Gabinete y a los trabajadores municipales; a los mayores contribuyentes; a un compañero, el Dr. Remo Salve; y a Bruni, el autonomista, ¡sin ellos nada de esto hubiera sido posible!”. También remarcó la buena relación que mantiene con empresarios pyme, industriales e instituciones como asociaciones de profesionales, el Club de Leones, el Rotary Club, los círculos de representantes de las colectividades y las provincias, centros de jubilados, clubes, sociedades de fomento y agrupaciones de ex Combatientes, entre otras.

Finalmente, expresó: “Es toda una vida dedicada a Berazategui: son seis gestiones, 37 años en esto. Es la mitad de mi vida y más de la mitad de la vida de Berazategui. Nada hubiera sido posible si no existiera en el medio la palabra CONSENSO. Trato de consensuar con todos. Por eso les pido que armemos, entre todos, un gran equipo. Solo importa nuestro pueblo de Berazategui, que es el que nos votó”.

El recinto del Concejo Deliberante de Berazategui se vio colmado por vecinos y vecinas, integrantes de instituciones y fuerzas vivas de la comunidad local, comerciantes, empresarios, medios de comunicación y autoridades del Gabinete municipal, quienes siguieron atentamente el discurso del Mandatario.