El Servicio Meteorológico Nacional anunció un nuevo alerta por tormentas para las próximas horas: mantiene el amarillo de esta tarde, sube a naranja para la noche y suma un amarillo para la mañana del sábado.

Por el alerta amarillo el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por fuertes ráfagas, granizo, lluvias abundantes en cortos períodos e intensa actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Por el naranja, el área será afectada por tormentas aisladas fuertes, algunas severas. Las mismas podrán estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden superar los 90 km/h y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm en la totalidad del periodo bajo alerta, que pueden ser superados de forma puntual.

Enlaces

Urgencia médica (SAME): línea gratuita 107

https://buenosaires.gob.ar/salud/institucional-same

Emergencias en la vía pública: línea gratuita 103

www.buenosaires.gob.ar/areas/seguridad_justicia/emergencias/?menu_id=13371

Consulta de establecimientos de salud:

www.buenosaires.gob.ar/areas/salud/sistemas_salud/?menu_id=1056

Servicio Meteorológico Nacional:

www.smn.gob.ar