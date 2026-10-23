El Municipio reflotó una licitación clave que estaba frenada desde verano y que cambia la forma de estacionar y circular en el distrito.

La Municipalidad de Quilmes desarchivó la Licitación Pública 4/2026. Es la que concentra tres proyectos en uno: parquímetro digital, radares de velocidad y balanzas para camiones.

El expediente había quedado en pausa el 4 de febrero de este año. Ahora, con edicto publicado este 22 de octubre en el Boletín Oficial bonaerense, el Ejecutivo puso fecha nueva para que las empresas interesadas compitan.

Todo el proceso se apoya en la Ordenanza 14.429, que el Concejo votó en diciembre de 2025.

Dónde quieren cobrar por estacionar

La idea es implementar el SEMM, un sistema 100% con app y sin cospel ni ticket de papel, en tres polos comerciales:

- Quilmes Centro

- Bernal Centro

- Quilmes Oeste

Que se haya reactivado el trámite no significa que la semana que viene ya haya que pagar. Falta que se presenten las firmas, que el Municipio evalúe, adjudique y después instale la infraestructura.

Hasta 100 radares y 200 cruces de semáforo

Dentro del mismo paquete viene el SDEIT, el sistema de fiscalización electrónica.

El pliego habilita al futuro concesionario a colocar como tope:

- 100 equipos fijos para medir velocidad

- 200 dispositivos para semáforo en rojo e invasión de senda peatonal

- Cámaras específicas para autos mal estacionados

Tendrán que estar homologados y operativos las 24 horas. Las multas, según el proyecto, se podrían consultar desde la app municipal y por Quibot.

Son topes autorizados. No es que ya haya 300 aparatos listos para multar.

Camiones con sobrepeso rompiendo calles, en la mira

El tercer eje son 5 balanzas móviles para pesar transporte de carga en calle y detectar si circulan con kilos o medidas de más. El argumento oficial es cuidar el asfalto.

El cronograma que publicó Hacienda

- 23 de octubre: El pliego ya se puede bajar de la web del Municipio.

- 6 de noviembre: Ultimo día para adquirirlo.

- 10 de noviembre: Cierran la recepción de sobres.

- *ñ12 de noviembre, 11 hs: Apertura en Alberdi 500, 2° piso, Secretaría de Hacienda.

El pliego cuesta $3.000.000 y se paga en Tesorería. Las consultas se reciben hasta 48 horas antes de la apertura.